Savšek v pofinale z drugim časom, Božiču spodletelo

V petek za medalje kajakaši in kanuistke

28. september 2017 ob 14:43

Pau - MMC RTV SLO, STA

Kanuist Benjamin Savšek je na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Pauu z drugim časom kvalifikacij neposredno napredoval v sobotni polfinale. To je v prvem poskusu z enajstim mestom uspelo tudi Anžetu Berčiču.

Preostali slovenski predstavniki so morali opraviti še drugo vožnjo. Luki Božiču, ki je bil v prvi vožnji 23., tudi drugič ni uspelo. Prvenstvo je končal z dvema dotikoma in štirimi kazenskimi sekundami pribitka, zaostanek skoraj desetih sekund pa je bil prevelik za deset mest, ki so še vodila v polfinale.

V drugo vožnjo so morale tudi vse tri kajakašice, saj Urši Kragelj, Evi Terčelj in Ajdi Novak na zahtevni progi prvi poskus ni uspel. Tudi v drugi je prizorišče pokazalo svoje pasti in zobe, sobotnega polfinala sta se lahko veselili Kragljeva in Terčeljeva. Kragljeva je dosegla četrti čas druge vožnje, Terčeljeva je bila sprva s 13. mestom ob dotiku prepočasna, a so ji ga nato odbili in je bila s petimi sekundami zaostanka na devetem mestu še dovolj hitra za polfinale. Brez je ostala Novakova z izpuščenimi vrati in 50 sekundami pribitka.

"Zadovoljen sem s svojo vožnjo v kvalifikacijah, v soboto pa bo nov dan, nova tekma. Proga bo bolj zahtevna, treba bo biti bolj zbran in paziti do konca. Danes sem kar nadziral celo vožnjo, odpeljal brez kazenskih sekund, naredil to, kar sem moral. Sem v dobri formi, slalom pa je včasih nepredvidljiv, hitro se lahko zapleteš in padeš na nižja mesta. A sem dobro pripravljen in upam, da se bo dobro izteklo," je dejal Savšek.

V petek bo v Pauu znova pestro, saj se bo že odločalo o posamičnih kolajnah pri kajakaših in kanuistkah. Slovenija bo imela na divji vodi reke Gave de Pau štiri čolne, med njimi tudi prvega favorita za visoka mesta Petra Kauzerja.

R. K.