Schalke do velike točke v Münchnu, poraz Leipziga v Dortmundu

Bayer iz Leverkusna v krizi

4. februar 2017 ob 20:39

Dortmund, München - MMC RTV SLO

Nogometaši RB Leipziga niso izkoristili spodrsljaja Bayerna v 19. krogu Bundeslige. Na derbiju na stadionu Westfalen je Borussia premagala rdeče bike z 1:0.

81.360 gledalcev je pripravilo sijajno vzdušje v Dortmundu, kjer je Borussia neporažena kar 30 tekem zapored. Črno-rumeni so bili razigrani v prvem polčasu, najbolj nevaren pa je bil Pierre-Emerick Aubameyang. Napadalec, ki se je vrnil z afriškega prvenstva, je bil neustavljiv za obrambo Leipziga.

V 35. minuti je hitri Ousmane Dembele ušel po desni strani in podal pred vrata, kjer so gostje pozabili na Aubameyanga, ki je z glavo zatresel mrežo.

V drugem polčasu si je Borussia s hitrimi protinapadi priigrala številne priložnosti, dve najlepši je zapravil Marco Reus. Leipzig je bil nemočen in prav nič ni kazalo na izenačenje. V 94. minuti sta bila v središču pozornosti rezervista, Oliver Burke je v kazenskem prostoru podal do Federica Palaciosa Martineza, ki je z desnico izenačil, a stranski sodnik je dobro opazil, da je bil v prepovedanem položaju. Trener Borussie Thomas Tuchel si je pošteno oddahnil.

Schalke do velike točke v Münchnu

Na Allianz Areni je Bayern razočaral, motivirani igralci Schalkeja pa so prišli do velike točke (1:1). Bavarci so povedli že v 9. minuti, ko je Arjen Robben prodrl z desne strani proti sredini, njegov strel je ustavil Holger Badstuber. Branilec je na posoji v Gelsenkirchnu in se je pred začetkom srečanja tudi prisrčno pozdravil z dolgoletnimi soigralci. Žoga se je odbila nazaj do Robbna, ki je našel Artura Vidala, Čilenec pa je na levi strani kazenskega prostora zaposlil Roberta Lewandowskega. Poljak je z levico poslal žogo čez vratarja Ralfa Fährmanna.

Le štiri minute pozneje je Naldo s prostega strela z 20 metrov presenetil slabo postavljenega Manuela Neuerja. Živi zid gostiteljev je bil sestavljen le s treh igralcev, Brazilec pa je žogo po tleh poslal ob bližnji vratnici v mrežo.

Burgstaller in Lewandowski stresla prečko

Schalke je bil v nadaljevanju prvega polčasa nevarnejši. Najlepšo priložnost je imel napadalec Guido Burgstaller, ki je prišel januarja iz Nürnberga. Pet minut pred odmorom je stresel prečko. Na drugi strani je Lewandowski zadel prečko v 42. minuti.

Javi Martinez je imel zmago na desnici

V drugem polčasu so se gostje organizirano branili, zelo pozno so vstopili Kingsley Coman, David Alaba in Philipp Lahm. V zadnjih desetih minutah je Bayern močno pritisnil, izjemno priložnost je imel Javi Martinez, ki je v 86. minuti po podaji Alabe z desnico streljal mimo vrat.

Ancelotti: Nikakor nismo imeli pravega nadzora nad srečanjem

"Schalke je igral odlično. Mi smo po zelo dobrem štartu popustili. Na sredini igrišča nismo bili dovolj kompaktni. Nikakor nismo imeli pravega nadzora nad srečanjem, igralci so stali preveč narazen. Šele v zadnjih minutah smo pritisnili, a to ni bilo dovolj ta vse tri točke," je pojasnil Carlo Ancelotti, ki je lahko upravičeno zaskrbljen, saj je do prve tekme osmine finala Lige prvakov proti Arsenalu le še enajst dni.

Krkić debitiral ob visokem porazu Mainza

Hoffenheim je odpravil Mainz kar s 4:0. Gostitelji so igrali brez sijajnega napadalca Sandra Wagnerja, ki je prejel rdeči karton prejšnji teden v Leipzigu. Četrt ure pred koncem je vstopil Bojan Krkić, ki je sredi tedna prišel iz Stoke Cityja. Zadnja dva gola je zabil rezervist Adam Szalai, ki jo je pošteno zagodel nekdanjim soigralcem.

Papadopoulos jo je pošteno zagodel farmacevtom

V petek zvečer je Hamburger SV, ki se znova krčevito bori za obstanek, ugnal Bayer z 1:0. Odločilni zadetek je v 76. minuti z glavo dosegel Kyriakos Papadopoulos. Grški reprezentant je član Leverkusna, ki pa ga je naprej posodil Leipzigu, 16. januarja pa še Hamburgu. Farmacevti so daleč od mest, ki vodijo v evropska tekmovanja. Zelo se je poznala odsotnost Hakana Calhanogluja, ki nima pravice nastopa do konca sezone. Trener Roger Schmidt se je znašel na udaru kritik, zato čakajo Kevina Kampla (znova je igral vseh 90 minut) in soigralce težki tedni.

19. krog:

HAMBURGER SV - BAYER (L) 1:0 (0:0)

Papadopoulos 76.

Kampl (Bayer) je igral vso tekmo.

BAYERN - SCHALKE 1:1 (1:1)

Lewandowski 9.; Naldo 13.

Bayern: Neuer, Rafinha, Javi Martinez, Hummels, Juan Bernat (77./Alaba), Xabi Alonso, Vidal, Robben (72./Coman), Müller, Douglas Costa, Lewandowski.

Schalke: Fährmann, Höwedes, Naldo, Badstuber (59./Nastasić), Schöpf, Kolašinac, Stambouli, Goretzka (87./Kehrer), Bentaleb, Caligiuri, Burgstaller (73./Choupo Moting).

Sodnik: Marco Fritz

BORUSSIA (M) - FREIBURG 3:0 (0:0)

Stindl 73., Raffael 78., Herrmann 92.

HERTHA - INGOLSTADT 1:0 (1:0)

Haraguči 2.

KÖLN - WOLFSBURG 1:0 (0:0)

Modeste 81./11-m

Maroh (Köln) je igral od 86. minute.

HOFFENHEIM - MAINZ 4:0 (1:0)

Uth 5., Terrazzino 81., Szalai 86., 91.

BORUSSIA (D) - RB LEIPZIG 1:0 (1:0)

Aubameyang 35.

Borussia (D): Bürki, Piszczek, Sokratis, Bartra, Weigl, Durm, Dembele (61./Pulisic), Guerreiro (77./Ginter), Schmelzer (85./Passlack), Aubameyang, Reus.

RB Leipzig: Gulacsi, Bernardo, Orban, Compper, Halstenberg, Ilsanker, R. Khedira (66./Upamecano), Kaiser (80./Palacios Martinez), Keita, Poulsen, Selke (73./Burke).

Sodnik: Tobias Stieler

Nedelja ob 15.30:

AUGSBURG - WERDER

Ob 17.30:

EINTRACHT - DARMSTADT

Lestvica: BAYERN 19 14 4 1 43:12 46 RB LEIPZIG 19 13 3 3 36:17 42 BORUSSIA (D) 19 9 7 3 39:21 34 HOFFENHEIM 19 8 10 1 35:19 34 HERTHA 19 10 3 6 27:21 33 KÖLN 19 8 8 3 28:16 32 EINTRACHT 18 9 5 4 23:15 32 FREIBURG 19 8 2 9 24:33 26 BAYER (L) 19 7 3 9 28:29 24 BORUSSIA (M) 19 6 5 8 21:27 23 SCHALKE 19 6 4 9 22:21 22 MAINZ 19 6 4 9 27:35 22 AUGSBURG 18 5 6 7 15:20 21 WOLFSBURG 19 5 4 10 17:27 19 WERDER 18 4 4 10 22:38 16 HAMBURGER SV 19 4 4 11 16:35 16 INGOLSTADT 19 4 3 12 17:30 15 DARMSTADT 18 2 3 13 12:36 9

A. G.