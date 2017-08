Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 8 glasov Ocenite to novico! Dafne Schippers je bila na 200 metrov najboljša že pred dvema letoma v Pekingu. Lani je na OI v Riu osvojila srebrno kolajno. Foto: Reuters Brittney Reese, na tem stadionu že olimpijska prvakinja pred petimi leti, je zmago posvetila dedku, ki je umrl pred dvema tednoma. Foto: Reuters Pawel Fajdek je slavil na zadnjih treh svetovnih prvenstvih. Foto: Reuters VIDEO Tesen boj za medalje v že... VIDEO Finale ženskega teka na 2... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Schippersova ubranila zlato na 200 m, Reesova in Fajdek serijska prvaka

V petek brez slovenskega nastopa

11. avgust 2017 ob 20:10,

zadnji poseg: 11. avgust 2017 ob 23:58

London - MMC RTV SLO

Vrhunec petkovega večera na SP-ju v atletiki v Londonu je bil ženski tek na 200 metrov, v katerem je drugič zapored najboljša na svetu postala Nizozemka Dafne Schippers.

Schippersova je bila s časom 22,05, svojim najboljšim v tej sezoni, tri stotinke hitrejša od Marie Josee Ta Lou iz Slonokoščene obale, srebrne že na 100 metrov, kjer je za zlato medaljo zaostala eno stotinko. Ta Loujeva je tekla državni rekord.

Shaunae Miller Uibo z Bahamov, ki je v sredo v teku na 400 m zlato oziroma odličje izgubila zaradi nerodnosti v zaključku, je z izjemnim tekom v zadnjih 30 metrih osvojila bron (22,15). V polfinalu je dosegla enak čas kot Schippersova.

Olimpijska prvakinja Elaine Thompson ni tekmovala, svetovna prvakinja na 100 metrov Tori Bowie pa je po zmagi v najkrajšem šprintu (Schippersova je bila tretja) nastop na dvakrat daljši razdalji odpovedala. Nizozemka - letos je zamenjala trenerja - je prva po Gwen Torrence (1991-1993) in Merlene Ottey (1987-1995), ki je na dveh zaporednih SP-jih pritekla do medalj v obeh šprintih.



Daljina: Reesova četrtič svetovna prvakinja

V skoku v daljino je zlato izpred dveh let in olimpijsko zmagovalko, Američanko Tianno Bartoletto, prehitela njena rojakinja Brittney Reese, pa tudi Rusinja Darja Klišina. Vse tri je ločilo le pet centimetrov. Za zlato je 30-letna Reesova, ki je po letih 2009, 2011 in 2013 svetovna prvakinja že četrtič, v tretjem poskusu skočila 7,02 metra. V zadnjih treh skokih je prestopila.

Klišina je v peti seriji prvič po šestih letih preskočila sedem metrov in osvojila prvo kolajno na največjih tekmovanjih. Bronasta iz Ria de Janeira in z zadnjega SP-ja, Srbkinja Ivana Španović, je ostala brez medalje na četrtem mestu, tudi ona zelo blizu zmagovalke (6,96). Bartoletta je najdlje skočila v zadnjem poskusu.

Kladivo: Fajdek imel tri najdaljše mete večera

V metu kladiva je vlogo velikega favorita upravičil 28-letni Poljak Pawel Fajdek (79,81 m) in postal prvi s tremi zaporednimi naslovi svetovnega prvaka v tej disciplini. Imel je tri najdaljše mete večera, vrgel je še 79,73 m in 79,40 m. Manj uspešen je na olimpijskih igrah, kjer je tako v Londonu 2012 kot v Riu 2016 ostal brez finala. Najbližja zasledovalca, Rus Valerij Pronkin in še en Poljak Wojciech Nowicki, sta orodje zalučala malo čez 78 metrov. Pronkin si je srebro priboril z zadnjim metom.

3.000 m zapreke: Zlato in srebro v ZDA

V teku na 3.000 m z zaprekami sta Američanki Emma Coburn in Courtney Frerichs presenetili z zlato in srebrno kolajno po napadu v zadnjem krogu. Coburnova je slavila z rekordom SP-jev 9:02,58, Frerichsova pa je ciljno črto prečkala z osebnim rekordom 9:03,77. Svetovna prvakinja izpred dveh let, Kenijka Hyvin Jepkemoi, se je morala zadovoljiti z bronom. Olimpijska zmagovalka, Ruth Jebet iz Bahrajna, je bila peta.

Petkove končne odločitve





200 m (Ž): 1. D. SCHIPPERS NIZ 22,05 2. M. J. TA LOU S. OBALA 22,08 3. S. MILLER UIBO BAH 22,15

Daljina (Ž): 1. B. REESE ZDA 7,02 2. D. KLIŠINA RUS 7,00 3. T. BARTOLETTA ZDA 6,97

3.000 m zapreke (Ž): 1. E. COBURN ZDA 9:02,58 2. C. FRERICHS ZDA 9:03,77 3. H. K. JEPKEMOI KEN 9:04,03 Kladivo (M): 1. P. FAJDEK POL 79,81 2. V. PRONKIN RUS 78,16 3. W. NOWICKI POL 78,03

