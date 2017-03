Poudarki Morgan in Albrighton zadela za veliko slavje Leicestra

Dybala z 11-metrovke edini strelec v Torinu Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 14 glasov Ocenite to novico! Kasper Schmeichel je bil z dvema ubranjenima 11-metrovkama v 180 minutah eden izmed glavnih junakov Leicestra ob napredovanju Angležev med najboljših osem moštev v Evropi. Foto: Reuters Wes Morgan (levo) je povedel Leicester v vodstvo v 27. minuti, ko je v bližini vrat z desnico s stegnom preusmeril žogo v mrežo po predložku Riyada Mahreza s prostega strela z leve strani. Foto: Reuters Navijači Leicestra, ki letos v Premier ligi nimajo veliko razlogov za zadovoljstvo, saj je njihovo moštvo pri dnu lestvice, so lahko toliko bolj zadovoljni s predstavami v Evropi. Foto: Reuters Paulo Dybala je v 42. minuti Ikerja Casillasa premagal z 11-metrovke, potem ko je Maxi Pereira v kazenskem prostoru z roko ustavil poskus Gonzala Higuaina in prejel rdeči karton. Foto: Reuters Sorodne novice Shakespeare: Lahko Leicester zmaga v Ligi prvakov? Zakaj pa ne. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Schmeichel ubranil še eno 11-metrovko - Leicester gre naprej

Juve še drugič boljši od Porta

14. marec 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 14. marec 2017 ob 23:36

Leicester/Torino - MMC RTV SLO

Angleški nogometni prvak Leicester je na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov z 2:0 premagal Sevillo, nadomestil minimalni zaostanek s prvega srečanja in se uvrstil v četrtfinale.



Wes Morgan je povedel Leicester v vodstvo v 27. minuti, ko je v bližini vrat z desnico s stegnom preusmeril žogo v mrežo po predložku Riyada Mahreza s prostega strela z leve strani. Sevilla je bolje začela drugi polčas, a je Sergiu Escuderu po strelu s 30 metrov v 54. minuti izenačenje preprečila prečka. Takoj zatem je na drugi strani na 2:0 z roba kazenskega prostora s strelom z levico po tleh povišal Marc Albrighton.

V 74. minuti so gostje ostali brez Samirja Nasrija, ki je z glavo udaril Jamieja Vardyja in si prislužil drugi rumeni karton. Kljub igralcu manj se jim je v 80. minuti ponudila lepa priložnost za znižanje na 2:1 in s tem izenačenje skupnega izida, saj je vratar Kasper Schmeichel v kazenskem prostoru podrl Vitola. K žogi je pristopil Steven N'Zonzi, toda Danec je bil uspešnejši in še drugič v tem dvoboju ubranil slabo izvedeno 11-metrovko.

Na prvi tekmi 22. februarja, ko jih je še vodil prejšnji trener Claudio Ranieri, je pri izidu 0:0 v 13. minuti ustavil strel Joaquina Corree. Ta je imel tokrat zadnjo priložnost v 92. minuti, toda ostalo je pri 2:0 in velikem slavju domačih navijačev na stadionu King Power. Razmerje v posesti žoge je bilo 32:68 odstotkov v korist Seville. Leicester je pod vodstvom Craiga Shakespearja zmagal na vseh treh tekmah.

V Torinu brez presenečenja

Juventus je bil med osem najboljših z eno nogo že po prvi tekmi, saj je v Portu zmagal z 2:0. Na svojem stadionu je napredovanje potrdil, slavil je z 1:0. Paulo Dybala je v 42. minuti Ikerja Casillasa premagal z 11-metrovke, potem ko je Maxi Pereira v kazenskem prostoru z roko ustavil poskus Gonzala Higuaina in prejel rdeči karton.

Porto, ki je redko ogrozil vrata domačih, je imel najlepšo priložnost na začetku drugega polčasa, ko je Francisco Soares iz ugodnega položaja streljal mimo vrat. Casillas je odigral rekordno 175. tekmo v evropskih pokalih, s čimer je prehitel Paola Maldinija.

Osmina finala, povratni tekmi

JUVENTUS - Porto 1:0 (1:0) 2:0

Dybala 42./11-m

RK: Pereira 41./Porto

Juventus: Buffon, Dani Alves, Benatia ( 60./Barzagli), Bonucci, Alex Sandro, Khedira, Marchisio, Cuadrado ( 46./Pjaca), Dybala ( 78./Rincon), Mandžukić, Higuain.

Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Layun , Danilo Pereira, Andre Andre , Oliver Torres ( 70./Otavio), Brahimi ( 67./Jota), Andre Silva ( 46./Boly), Soares.

Sodnik: Ovidiu Alin Hategan (Romunija)



LEICESTER - Sevilla 2:0 (1:0) 1:2

Morgan 27., Albrighton 54.

RK: Nasri 74./Sevilla

Schmeichel (Leicester) je v 80. minuti ubranil 11-metrovko N'Zonziju.

Leicester: Schmeichel , Simpson, Morgan, Huth, Fuchs, Albrighton, Ndidi , Drinkwater, Mahrez ( 90./Amartey), Okazaki ( 64./Slimani), Vardy .

Sevilla: Sergio Rico, Rami, Pareja, Gabriel Mercado ( 46./Mariano), Escudero, N'Zonzi, Nasri , Sarabia ( 46./Jovetić), Iborra, Vitolo , Ben Yedder ( 68./Correa).

Sodnik: Daniele Orsato (Italija)

M. R.