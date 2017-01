Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Peter Schröcksnadel je že 27 let predsednik avstrijske smučarske zveze. Foto: EPA Anna Veith in Marcel Hirscher sta dosegla največje uspehe za Avstrijo v zadnjem obdobju. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Schröcksnadel o krizi Avstrijcev: Skoraj vsi najboljši smučarji so šli na samostojno pot

11. januar 2017 ob 20:31

Flachau - MMC RTV SLO

Predsednik avstrijske smučarske zveze Peter Schröcksnadel ni zadovoljen z izidi alpskih smučarjev in resno razmišlja o spremembah sistema.

Spomnil se je na nepozabni dan za avstrijske smučarje, ko je na superveleslalomu v Patscherkoflu 21. decembra 1998 devet Avstrijcev zasedlo prvih devet mest, zmagal pa je Hermann Maier pred Christianom Mayerjem in Fritzem Stroblom. Norvežan Lasse Paulsen na 10. mestu je bil prvi tekmovalec, ki ni bil Avstrijec.

V zadnjih letih sta predvsem Marcel Hirscher in Anna Veith, ki vadita s svojo ekipo, dosegala največje uspehe na velikih tekmovanjih in tudi skupne zmage v svetovnem pokalu. Oba imata okoli sebe močno ekipo, sama plačujeta fizioterapevta in imata tudi svojega predstavnika za stike z mediji.

"Želimo ostati številka ena v alpskem smučanju. Skoraj vsi najboljši na svetu so šli na samostojno pot. Mi moramo podpirati Marcela Hirscherja, to je prava pot. Najboljši si zaslužijo posebne pogoje. Nas zanimajo serijski zmagovalci tekem svetovnega pokala, ne pa smučarji, ki se izgubijo v povprečju. Razmišljati moramo o sistemu, ki podpira najboljše. Treba je narediti podrobno analizo, ali je naš sistem še sodoben, verjetno bo treba narediti določene spremembe. Treba je začeti že pri mladih upih. Nekdanji reprezentant Christian Greber je zelo uspešen pri individualnem delu z najstniki," je pojasnil 75-letni Tirolec, ki vodi avstrijsko smučarsko zvezo vse od leta 1990.

Statusa šampiona si ne zasluži vsak

"Sistem moštvenega treninga ni dober za serijske šampione. Statusa šampiona si ne zasluži vsak. Treba je tvegati vse in se popolnoma posvetiti športu," je razmišljal Schröcksnadel, ki se zaveda, da je treba biti potrpežljiv pri dekletih, saj je veliko najboljših poškodovanih, Veithova pa se šele vrača po dolgotrajnem okrevanju.

Niti ena Avstrijka ni uvrščena med najboljših deset v svetovnem pokalu. Najboljša je Bernadette Schild na 15. mestu z 231 točkami, Ilka Štuhec pa je zbrala 539 točk po polovici sezone.

Girardelli in Mader sta bila lep primer

Schröcksnadel je desetletja zagovarjal skupni trening in močan moštveni duh v avstrijski reprezentanci, zdaj pa je očitno obrnil ploščo: "Le še Norvežani popolnoma zagovarjajo ekipni sistem dela. Italijani imajo veliko zelo dobrih smučarjev, nimajo pa serijskega zmagovalca. Treba je najti nov sistem, skupni treningi niso za vsakogar."

"Marc Girardelli in Günther Mader sta bila že pred desetletji izjemna, s samostojno potjo sta bila najbolj vsestranska smučarja v svetovnem pokalu. Lara Gut in Tina Maze sta se prav tako odločili za svojo ekipo, Lindsey Vonn ima profesionalno ekipo, kjer je vse utečeno, in tudi svojega pokrovitelja," je še dodal Schröcksnadel.

A. G.