Justin Schultz je odločil tekmo v Pittsburghu. Foto: Reuters Takole je Schultz v podaljšku matiral nemočnega vratarja Jona Gilliesa. Foto: Reuters Brendan Leipsic je v podaljšku zadel za zmago Vancouvra nad New York Islandersi. Foto: Reuters Oscar Klefbom je takole premagal vratarja Darcyja Kuemperja in Edmontonu v podaljšku prinesel zmago nad Arizono. Foto: Reuters Dallasov vratar Kari Lehtonen po zmagovitem zadetku branilca Ottawe Erika Karlssona v podaljšku. Ottawa je bila v noči na torek edina ekipa, ki je dosegla zmago v gosteh. Foto: Reuters

Schultz odločil napet obračun v Pittsburghu

Kar štiri od petih ponedeljkovih tekem odločene v podaljšku

6. marec 2018 ob 08:25

Pittsburgh - MMC RTV SLO

Hokejisti Pittsburgha so v noči na torek v Ligi NHL šele po podaljšku strli odpor žilavega Calgaryja. V 63. minuti tekme je odločil Justin Schultz.

Gostitelji so tekmo sicer začeli izjemno, že po dobrih treh minutah so vodili z 2:0. Najprej je po dveh minutah in desetih sekundah igralnega časa po podaji Phila Kessela z modre črte zadel Chad Ruhwedel.

Vodstvo je 55 sekund pozneje podvojil Jevgenij Malkin. 31-letni Rus je izkoristil napako vratarja Jona Gilliesa, izza gola je prestregel njegovo podajo in plošček hladnokrvno poslal v prazno mrežo.

Hitro izenačenje Calgaryja

Toda Kanadčani so se še do konca uvodne tretjine vrnili. Najprej je zaostanek v sedmi minuti prepolovil Mark Giordano. 34-letni veteran je z leve strani presenetil domačega vratarja Tristana Jarryja s silovitim strelom iz zapestja, izid je v 11. minuti izenačil Mikael Backlund, ki je po podaji Michaela Frolika s krasnim prodorom preigral dva igralca, na koncu še vratarja in z bekhendom poskrbel za 2:2.

Med strelci tudi Letang in Brouwer

Mreži sta se zatresli tudi v drugi tretjini, po enkrat na vsaki strani. Kris Letang je Pittsburgh na začetku 38. minute popeljal v novo vodstvo, potem ko je lepo sprejel Malkinovo podajo in iz protinapada s strelom iz zapestja zadel mimo desnega Gilliesovega ramena pod prečko. Gostiteljem se je nasmihala zmaga, a je tri sekunde pred iztekom tretjine izenačil Troy Brouwer, ki je po podaji T. J.-ja Brodieja z leve zadel ob drugi vratnici.

Lahko delo za Schultza

V zadnji tretjini gledalci niso videli zadetkov, nato pa je v tretji minuti podaljška za val navdušenja poskrbel Schultz. Kessel je z rokavico ujel visoko podajo Malkina, plošček postavil na led in s podajo v levo zaposlil 27-letnega Kanadčana, ki je z natančnim strelom ukanil slabo postavljenega Gilliesa. Ta se je že pripravljal na Kesselov strel in ni bil pripravljen na hitro podajo na njegovo desno stran.

Liga NHL, tekme 5. marca:

PIITSBURGH - CALGARY * 4:3

BUFFALO - TORONTO 5:3

DALLAS - OTTAWA * 2:3

EDMONTON - ARIZONA * 4:3

VANCOUVER - NY ISLANDERS * 4:3



* - v podaljšku

Vzhodna konferenca:

TAMPA BAY LIGHTNING 66 45 17 4 94 BOSTON BRUINS 63 40 15 8 88 TORONTO MAPLE LEAFS 68 39 22 7 85 WASHINGTON CAPITALS 65 37 21 7 81 PITTSBURGH PENGUINS 67 38 25 4 80 PHILADELPHIA FLYERS 66 34 21 11 79 NEW JERSEY DEVILS 66 33 25 8 74 COLUMBUS BLUE JACKETS 66 33 28 5 71 ------------------------------------- FLORIDA PANTHERS 63 32 25 6 70 CAROLINA HURRICANES 66 29 26 11 69 NEW YORK ISLANDERS 67 29 29 9 67 NEW YORK RANGERS 66 30 30 6 66 DETROIT RED WINGS 65 26 29 10 62 MONTREAL CANADIENS 65 25 29 11 61 OTTAWA SENATORS 65 23 32 10 56 BUFFALO SABRES 66 21 34 11 53

Zahodna konferenca:

NASHVILLE PREDATORS 65 42 14 9 93 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 65 42 18 5 89 WINNIPEG JETS 65 39 17 9 87 MINNESOTA WILD 66 37 22 7 81 DALLAS STARS 66 37 23 6 80 SAN JOSE SHARKS 66 35 22 9 79 ANAHEIM DUCKS 66 33 21 12 78 LOS ANGELES KINGS 66 36 25 5 77 ------------------------------------- COLORADO AVALANCHE 65 35 24 6 76 ST. LOUIS BLUES 66 35 26 5 75 CALGARY FLAMES 67 32 25 10 74 CHICAGO BLACKHAWKS 66 28 30 8 64 EDMONTON OILERS 66 28 34 4 60 VANCOUVER CANUCKS 66 25 32 9 59 ARIZONA COYOTES 65 20 34 11 51

Tekme 6. marca:

BOSTON - DETROIT

NEW JERSEY - MONTREAL

NY RANGERS - WINNIPEG

COLUMBUS - VEGAS

TAMPA BAY - FLORIDA

NASHVILLE - DALLAS

MINNESOTA - CAROLINA

CHICAGO - COLORADO

ANAHEIM - WASHINGTON

Mitja Lisjak