Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Mick Schumacher stopa po očetovih stopinjah. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Schumacher mlajši po 10 zmagah v formuli štiri prihodnje leto v formuli tri

V četrtek tri leta od Michaelove nesreče

26. december 2016 ob 17:39

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Mick Schumacher, sin Michaela Schumacherja, je naredil še en korak k svojim sanjam, da bi nekoč vozil v formuli ena. Prihodnje leto se bo kalil v formuli tri.

Ta je bila odskočna deska že za številne mojstre volana pred prestopom v elitno tekmovanje. Med številnimi dirkači, ki so najprej zablesteli v formuli tri, pozneje pa še v formuli ena, so njegov oče Michael, Sebastian Vettel, Ayrton Senna in Lewis Hamilton.

17-letni Mick Schumacher je zadnji dve sezoni nastopal v formuli štiri, zdaj pa meni, da je dovolj zrel za selitev v močnejše tekmovanje. "Formula tri je idealna priložnost zame. Pomeni naslednji korak, zelo se veselim, da bom novo leto začel v novem tekmovanju," je sporočil mlajši Schumacher.

Dolgoročne načrte pa je razkril na družbenem omrežju Instagram, ko je objavil fotografijo, na kateri se je fotografiral s pokalom za svetovnega prvaka, ki si ga je letos privozil Nico Rosberg. "Rad bi, da veš, da bom nekoč prevzel ta pokal," je zapisal.

Po uspešni sezoni, ko je bil z desetimi zmagami v formuli štiri skupno drugi v nemški in italijanski seriji tega tekmovanja, bo zdaj v formuli tri vozil za isto ekipo Prema Racing. Ta se lahko pohvali z zelo uspešnimi preteklimi projekti mladih voznikov, saj sta za Italijane nekoč dirkala tudi zdajšnji voznik Williamsa, Finec Valtteri Bottas, za katerega se močno ogrevajo pri Mercedesu, in nekdanji svetovni prvak Jacques Villeneuve.

V četrtek bo minilo tri leta, odkar se je Michael Schumacher huje poškodoval med smučanjem nad Meribelom v Franciji.

M. R.