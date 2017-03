"Schweini" zapustil Old Trafford, seli se čez lužo

Mladi se lahko od njega veliko naučijo

21. marec 2017 ob 10:12

Chicago/Manchester - MMC RTV SLO

Nemški vezni igralec Bastian Schweinsteiger, ki se po selitvi na Otok ni pretirano naigral, zapušča vrste Manchester Uniteda in se seli v ZDA, kjer namerava v Ligi MLS zaigrati za Chicago Fire.

Kluba sta dosegla dogovor v ponedeljek, prestop pa je odvisen od zdravniškega pregleda in pridobitve vizuma. "Vedno sem iskal možnost, da naredim pozitiven učinek. Pri odločitvi za selitev v Chicago ni nič drugače," je za časnik Chicago Tribune dejal 32-letnik.

Chicago se je zanj sicer zanimal že prejšnje poletje, a se je Nemec odločil ostati v Manchestru. Tokrat je zgrabil priložnost za prestop z obema rokama, saj ne kaže, da bi do konca letošnje sezone odigral vidnejšo vlogo pri rdečih vragih, ki jih vodi Jose Mourinho. "V ekipo prihaja šampion. Še vedno gre za igralca, ki lahko na igrišču mlajšim nogometašem pokaže , kako se stvarem streže, kako je treba trenirati, se pripraviti, obnašati in se podrediti za ekipni uspeh," je ob tem dejal trener Chicaga Veljko Paunović.

Schweinsteiger je julija 2015 zapustil matični Bayern in se pridružil Manchester Unitedu, kjer pa se ni naigral. V dobri sezoni in pol je zbral le 35 nastopov in dva zadetka. Letos je nastopil zgolj na štirih tekmah. Chicago Fire je prejšnjo sezono v Ligi MLS končal na zadnjem, 20. mestu.

Schweinsteiger, ki je z Nemčijo v Braziliji leta 2014 postal svetovni prvak, se je na družbenih omrežjih že poslovil od Unitedovih navijačev:

Thanks to all fans, the whole staff and my teammates of @ManUtd! I will never forget my time with the club, but now it’s time for a change! pic.twitter.com/zYn2o5Cjsk