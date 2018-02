Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Roku Ovničku in soigralcem ni uspelo streti Našic. Foto: BoBo Dodaj v

Še četrtič v sezoni remi Gorenja in Našic

Celjani v nedeljo gostijo Zagreb

3. februar 2018 ob 23:41

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Gorenja so v 13. krogu Lige Seha remizirali z Nexejem iz Našic (30:30). Moštvi sta se že četrtič v tej sezoni razšli brez zmagovalca.

Gostje so dobili polčas s 14:13, nato pa v 52. minuti povedli s 27:24. A domači se niso predali. Z delnim izidom 5:0 so povedli z 28:27. To je bilo sploh prvo vodstvo Gorenja na tekmi.

Sledila je zanimiva končnica, tudi polna napak na obeh straneh, ko so bili korak pred tekmeci domači. V predzadnji minuti je njihovo vodstvo najprej izničil Mario Tomić, a je nato Žarko Pejović znova vlil upanje domači zasedbi, ko je v zadnji minuti zadel za vodstvo.

Šipić zadel osem sekund pred koncem

Gostje so imeli zadnji napad, ki ga je s strelom s črte osem sekund pred koncem uspešno zaključil Marin Šipić. Pejović je prispeval šest golov za Gorenje, na drugi strani sta po toliko zadetkov dosegla Šipić in Marko Buvinić.

Celje bo v nedeljo gostilo Zagreb.

LIGA SEHA



13. KROG



GORENJE VELENJE - NEXE 30:30 (13:14)

Gorenje: Ferlin, Zaponšek, Cehte 2, Mazej 2, Haseljić 1, Ovniček 4, Grebenc 2, Toskić 3, Potočnik 1, Golčar 4, Markotić 3, Verdinek, Kleč 2, Tajnik, Pejović 6 (3).

Meškov: Lelić, Poljak, Šipić 6, Gadža 2, Zrnić 5 (1), Barišić Jaman 4 (1), Buvinić 6, Jelinić 3, Tomić 4.

Sedemmetrovke: 3/4; 2/3

Izključitve: 6 min; 4 min





TATRAN PREŠOV - VARDAR 22:30



Nedelja ob 20.30:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - ZAGREB



METALURG - VOJVODINA



Nedelja, 11. februarja:

DINAMO PANČEVO - MEŠKOV BREST



Preložena tekma 12. kroga:

MEŠKOV BREST - VARDAR 25:25

Lestvica: VARDAR 13 12 1 0 37 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 12 8 2 2 26 ZAGREB 12 8 1 3 25 MEŠKOV BREST 12 7 1 4 22 ------------------------------------ GORENJE VELENJE 13 5 3 5 18 TATRAN PREŠOV 13 5 1 7 16 METALURG 12 4 1 7 13 NEXE 13 1 5 7 8 DINAMO PANČEVO 12 2 1 9 7 VOJVODINA 12 2 0 10 6

A. V.