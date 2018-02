Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 11 glasov Ocenite to novico! V rokah Rogerja Federerja sta pristala še dva laureusa. Najboljši je bil že v letih od 2005 do 2008. Foto: Reuters Edwin Moses je dobil laureusa za življenjske dosežke. Bil je dvakratni olimpijski in svetovni prvak v teku na 400 m ovire. Na tej razdalji je bil neporažen v 107 finalnih tekih oziroma deset let. Foto: EPA VIDEO Federer znova prejel laureusa Dodaj v

Še en rekord Federerja: laureus šestič v njegovih rokah

Dobil nagrado tudi za najboljšo vrnitev leta

28. februar 2018 ob 09:53

Monte Carlo - MMC RTV SLO

V Monte Carlu so podelili prestižne športne nagrade laureus, nekakšen ekvivalent oskarjem v filmskem svetu. Športnika leta sta postala teniška igralca Roger Federer in Serena Williams. Med ekipami jo je dobila ekipa formule 1 Mercedes.

Švicar je dobil tudi nagrado za najboljšo vrnitev leta. Federer si je športnega oskarja prislužil šestič v karieri. Po sedemletni suši na največjih turnirjih je lani osvojil turnirja za grand slam v Melbournu in Wimbledonu.

Doslej še nobenemu športniku ni uspelo laureusa dobiti šestkrat. "Ta nagrada mi pomeni veliko, zelo veliko," je povedal Federer. V boju za nagrado je za seboj pustil portugalskega nogometaša Cristiana Ronalda, španskega tenisača Rafaela Nadala, britanskega atleta Moja Faraha, kolesarja Chrisa Frooma in voznika formule ena Lewisa Hamiltona

Serena Williams je žirijo prepričala v ženski konkurenci. V letu 2017 je osvojila 23. turnir za grand slam v Avstraliji, nato pa je prekinila kariero zaradi rojstva otroka. Nominirane so bile še španska teniška igralka Garbine Muguruza, južnoafriška atletinja Caster Semenya, ameriška atletinja Allyson Felix, ameriška plavalka Katie Ledecky in ameriška smučarka Mikaela Shiffrin.

Med ekipami je nagrado dobil Mercedes, v konkurenci pa so bili še teniška reprezentanca Francije v Davisovem pokalu, košarkarji Golden Stata, ekipa New Englanda v ameriškem nogometu, jadralna posadka Nove Zelandije v ameriškem pokalu in nogometaši Real Madrida.

Življenjsko nagrado je prejel nekdanji ameriški atlet Edwin Moses. Preboj leta je uspel golfistu Sergiu Garcii. Med športniki invalidi je slavil Marcel Hug.

Laureuse podeljujejo od leta 2000.

R. K.