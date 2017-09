Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Največji dolžnik je ostal Darijo Šarić, ki je iz igre metal 3/14. Foto: EPA Sorodne novice Latvija bo za Slovence trd oreh; Rusi poslali Hrvate domov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Še ena klofuta hrvaški košarki

Rusi so jih v drugem polčasu povsem nadigrali

11. september 2017 ob 08:30

Carigrad - MMC RTV SLO

"To je bila najlažja priprava na tekmo do zdaj," je bil pred tekmo osmine finala z Rusi pred novinarji suveren selektor Aco Petrović, toda hrvaški košarkarji so spet pogoreli.

Varovanci Sergeja Bazareviča so jim pristrigli peruti z izjemno predstavo v drugem delu, ki so ga dobili za 19 točk in na koncu slavili s 101:78. Pred dvema letoma so jih v isti fazi tekmovanja izločili Čehi. Hrvaška je na velikih tekmovanjih brez medalje vse od leta 1995, ko je v Atenah osvojila bron.

Čeprav so bili precej oslabljeni, so Hrvati tudi tokrat ciljali visoko, a so po solidnem skupinskem delu klecnili že na prvi oviri izločilnih bojev. "V prvem polčasu smo dobro delovali, dokler smo zadevali, vendar smo Rusom dopuščali prelahke koše. Takrat so se razigrali. V drugem delu smo naleteli na zid. Tekmo smo izgubili v prvih 20 minutah, nismo imeli ne energije ne fokusa. Dovolili smo jim prek 40 točk, potem pa smo še psihološko padli. Rusi so bili energetsko veliko boljši in kakovostnejši od nas. Izgubili smo od vrhunske ekipe," je na novinarski konferenci povedal Petrović.

Kapetan Roko Leni Ukić je bil potrt: "Grozna tekma. V prvem delu smo se še držali. Ko so se na začetku tretje četrtine odlepili, nismo znali reagirati. Do konca je bila to enosmerna tekma. Ni kaj za dodati."

Edini, ki je bil na nivoju, je bil Bojan Bogdanović z 28 točkami. "Dneve se že kurimo, da je to dan D, potem pa pridemo na parket in dobimo 100 točk. Nima smisla govoriti o taktiki. Trojke Šveda so bile še najmanjša težava. Zlahka smo jim dopuščali doseganje točk, nismo naredili niti en moški prekršek. Zadnji napad v prvem polčasu je bila slika te tekme," je povedal Bogdanović. Rusi so zadnji koš v prvem delu dosegli po izvajanju iz avta, ko je bila do konca le ena desetinka.

"Neumno je govoriti, da sem bil osamljen. Imeli smo dobro vzdušje do te tekme. Potencira se zgodba, da jaz in Šarić držimo to ekipo. Ni bilo krvi, borbe. Žali mi je teh ljudi, ki so nas prišli gledati. Iz leta v leto se nam dogaja isto," je še dodal Bogdanović. Pri Rusih je blestel Aleksej Šved, ki je 27 točkam dodal 12 podaj.

R. K.