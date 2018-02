Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Tjaša Kysselef je zelo zadovoljna. Foto: Aleš Fevžar Dodaj v

Še ene stopničke za Tjašo Kysselef

Četrta na gredi

25. februar 2018 ob 11:10

Melbourne - MMC RTV SLO, STA

Slovenska telovadka Tjaša Kysselef je na tekmi svetovnega pokala v Melbournu na parterju osvojila tretje mesto.

Za svoj nastop je prejela oceno 12,636. Boljši sta bili le Avstralka Alexandra Eade (13,333) in Brazilka Isabel Barbosa (12,600). 24-letna Ljubljančanka ima za seboj odličen konec tedna, saj je v soboto zmagala na preskoku. Kysselefova je bila še četrta na gredi, na kateri je nastopila zaradi odpovedi ene od tekmovalk.

"Presenečenje je bilo, ko sem nekaj ur pred tekmo izvedela, da tekmujem tudi na gredi. Pri prvem elementu sem padla, vseeno sem nadaljevala naprej in do konca naredila brez večjih napak. Tako sem pristala na četrtem mestu. Na parterju sem po mojem mnenju nastopila še boljše kot v kvalifikacijah. S tem sem prvič dobila tudi medaljo na parterju," je še zadnja nastopa pred odhodom v Slovenijo ocenila Kysselefova. "V Melbournu sem dosegla več, kot sem pričakovala. Zelo sem vesela," je sklenila.

Nastopila sta tudi Rok Klavora in Sašo Bertoncelj. Klavora je prvi cilj izpolnil, saj se je na parterju uvrstil v finale, kjer pa ni izboljšal kvalifikacijske predstave, potem ko je pri zadnji diagonali naredil večjo napako, in končal na petem mestu. Napaka ga je, kot pravi, stala odličja. Bertoncelj je na konju z ročaji ostal brez finala, saj se mu je v kvalifikacijah ponesrečil seskok z orodja. Zanj je to manj od pričakovanj oziroma cilja, ki si ga je zastavil pred odhodom v Avstralijo.

S. J.