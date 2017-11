Še štiri neznanke za mundial; bobni za žreb tako rekoč že postavljeni

Žreb bo 1. decembra v Moskvi

13. november 2017 ob 11:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Znanih je 28 od 32 udeleženk svetovnega nogometnega prvenstva, ki ga bo prihodnje leto gostila Rusija. Drevi bo znano tudi, ali bo Italija morala izpustiti šele drugi mundial v svoji bogati zgodovini. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Štirikratnim svetovnim prvakom azzurrom proti Švedski pošteno teče voda v grlo. Na prvi tekmi v Stockholmu so po bledi predstavi klonili z 1:0, tako da jim grozi drugo nesodelovanje na svetovnem prvenstvu po letu 1958. Zaostanek bodo skušali nadoknaditi nocoj ob 20.45 v Milanu.

Zadnjo evropsko udeleženko svetovnega prvenstva bo dal torkov dvoboj med Irsko in Dansko v Dublinu. Irci so na prvi tekmi izvlekli neodločen izid 0:0.

Z enakim izidom sta se končala medcelinska obračuna med Hondurasom in Avstralijo ter Perujem in Novo Zelandijo. Prednost domačega igrišča na srednih povratnih tekmah bosta imela Honduras in Peru.

Tako rekoč so znani tudi kakovostni bobni za žreb skupin, ki bo 1. decembra v Moskvi. Prenos bo na MMC TV. Reprezentance so razporejene po lestvici Fife. Če bo Italija napredovala, bo v drugem bobnu. V nasprotnem primeru bo tam Hrvaška. Hrvati bi bili v drugem bobnu tudi, če Nova Zelandija izloči Peru.

UDELEŽENCI SVETOVNEGA PRVENSTVA

Azija (4 ali 5): Iran, Južna Koreja, Japonska, Savdska Arabija, (Avstralija)

Afrika (5): Tunizija, Nigerija, Maroko, Senegal, Egipt

Severna in Srednja Amerika ( 3 ali 4): Mehika, Kostarika, Panama, (Honduras)

Južna Amerika (4 ali 5): Brazilija, Urugvaj, Argentina, Kolumbija, (Peru).

Oceanija (0 ali 1): (Nova Zelandija)

Evropa (13 + 1): Rusija, Francija, Portugalska, Nemčija, Srbija, Poljska, Anglija, Španija, Belgija, Islandija, Švica, Hrvaška, (Italija ali Švedska), (Irska ali Danska)

RAZPOREDITEV PO BOBNIH

Prvi boben: Rusija, Nemčija, Brazilija, Portugalska, Argentina, Belgija, Poljska, Francija

Drugi boben: Španija, Anglija, Kolumbija, Mehika, Urugvaj, Švica, (Peru), (Italija)

Tretji boben: Hrvaška, Danska ali Irska, Kostarika, Islandija, Tunizija, Egipt, Senegal, Iran

Četrti boben: Srbija, Nigerija, Japonska, Maroko, Panama, Južna Koreja, Savdska Arabija, (Avstralija ali Honduras)

R. K.