Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 10 glasov Ocenite to novico! Ana Drev je trenutno deveta v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Najboljša uvrstitev sezone je šesto mesto v Killingtonu. Foto: EPA Letos sem si prizadevala predvsem za to, da zvišam svojo hitrostno bariero, saj so postavitve vedno hitrejše in so tudi trenerji presenečeni, kam gre ta trend. Seveda še ne vemo, kaj nas čaka na SP-ju, a to imamo močno v mislih. V lanski sezoni je bila Drevova dvakrat druga na tekmah svetovnega pokala. V tej sezoni na stopničke še ni stopila, pravi pa, da ji manjka zelo malo. Foto: Miloš Vujinović/BoBo Najboljša uvrstitev Drevove na svetovnih prvenstvih je deseto mesto v Schladmingu leta 2013. Svetovna prvakinja je takrat postala Tessa Worley, druga pa je bila Tina Maze. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Še trenerji presenečeni, kakšne so veleslalomske postavitve

Ana Drev, slovenski veleslalomski adut na SP-ju

4. februar 2017 ob 09:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Smučanje Ane Drev je na ravni, ko jo le malenkosti še ločijo od najboljših. Pred dirko sezone, ki bo 16. februarja v St. Moritzu, želi predvsem natrenirati hitre postavitve.

Najboljša slovenska veleslalomistka je lani z dvema uvrstitvama na zmagovalni oder dočakala trenutke, ki jih je čakala vso kariero. V tej sezoni stopničk sicer še ni bilo, vendar je pridno nizala uvrstitve med najboljšo deseterico. "Osnovni cilj sezone je bila čim višja uvrstitev v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala in izboljšanje konstantnosti, ki je v prejšnjih letih precej nihala. To sem nekako dosegla, ne skrivam pa, da hočem še višje," nam je povedala Ana Drev in se nato dotaknila svetovnega prvenstva v St. Moritzu.

Misli uhajajo tudi k medalji

"Ker bo veleslalom šele ob koncu prvenstva (16. februarja), bom imela na voljo še kar nekaj kakovostnega treninga, najprej v Kranjski Gori. Priznam, da mi misli uidejo tudi k medalji. V svetovnem pokalu 4. ali 5. mesto nekaj šteje, na svetovnem prvenstvu ne. Mislim, da mi manjka zelo zelo malo, le še kakšna malenkost. Pridobiti teh nekaj stotink je morda videti preprosto, ni pa to lahko narediti. Dobra stran je, da vem, kaj je treba narediti. Na treningih nisem izgubljena, večkrat naredim vožnjo, ki bi me lahko pripeljala na stopničke."

Rezerve tudi pri vhodu v zavoj

Se bo treba morda še bolj posvetiti psihološki pripravi? "Ne, v tej sezoni gotovo ni bila težava v psihološki pripravi. Tekme sem s tega vidika odpeljala dobro. Letos sem si prizadevala predvsem za to, da zvišam svojo hitrostno bariero, saj so postavitve vedno hitrejše in so tudi trenerji, ki izhajajo iz tehničnih disciplin, presenečeni, kam gre ta trend. Seveda še ne vemo, kaj nas čaka na svetovnem prvenstvu, a to imamo močno v mislih. Kar pa zadeva samo tehniko, mislim, da imam določene rezerve pri vhodu v zavoj, torej kako začeti zavoj, da na koncu ne bo popuščanja."

V Mariboru čutila, da smuča vedno bolje

Na zadnjih tekmah (Maribor, Kronplatz) je smučala dobro, v Kronplatzu ji je žal napaka tik pred ciljem finala vzela vrhunsko uvrstitev: "V Mariboru sem čutila, da se moja krivulja smučanja dviguje, tudi na treningih sem smučala vedno bolje. Po prvi vožnji Kronplatza sem bila presenečena, da rezultat ni bil slabši, saj nisem imela dobrega občutka. Kar težak teren je bil, podlaga trša, kot smo pričakovali. Veseli me, da sem bila kljub ne najboljši vožnji na poti k dobri uvrstitvi."

Kakšna bo podlaga v St. Moritzu?

V Kranjski Gori je Ana Drev zadnje dni trenirala na ledeni podlagi. Je takšno pričakovati tudi v St. Moritzu? "Smo v dilemi, saj ne vemo, kako bo. Sneg je bil tam v zadnjem času tako agresiven, da so se švicarski trenerji odločili, da polijejo progo, kar ni normalno, saj po navadi v St. Moritzu pripravijo naraven sneg." Kadar je podlaga zelo ekstremna, imajo veliko dela tudi serviserji: "Na takšnih progah imam na treningih lahko smuči le za eno ali maksimalno dve vožnji."

Všeč ji je tehnika Tesse Worley

Prva favoritinja veleslaloma bo po mnenju Ane Drev Tessa Worley: "Je edina, ki se vso sezono smuča na visoki ravni. Njena tehnika mi je zelo všeč." 31-letna Drevova bo imela številko med 8 in 15, potem ko je letos že štartala v elitni sedmerici. "To ni tako pomembno. Verjetno bo podlaga dobro pripravljena, razen če ne bo kakšne večje otoplitve." Izkušenj z velikih tekem ima že ogromno, v St. Moritzu je na SP-ju (takrat premierno) nastopila že leta 2003. Psihološko tekma zanjo ne bo nič posebnega: "V vseh sezonah sem svoje najboljše rezultate dosegla prav na največjih tekmovanjih. Pritisk takšnih dobro prenašam oziroma ga obrnem sebi v korist."

Tomaž Okorn