Sean Kuraly odločil v 91. minuti tekme

Williams povedel Washington v vodstvo s 3:2

22. april 2017 ob 08:19

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Bostona so se izognili izpadu iz uvodnega kroga končnice, saj so v Ottawi premagali Senatorje s 3:2, tak pa je tudi skupni izid v zmagah.

Junak v dresu Kosmatincev je bil Sean Kuraly, ki je dosegel sploh svoja prva gola v končnici Lige NHL. Ottawa je že vodila z 2:0, Kuraly je ob koncu druge tretjine izenačil na 2:2, na sredi drugega podaljška pa je dokončal preobrat.

Kuraly je imel nekaj sreče, saj je plošček po odboju prišel prav do njega: "Bilo je ob koncu moje izmene, plošček je padel na mojo palico in sem hitro udaril. To so res prijetni goli, nimaš velikokrat take priložnosti. Vesel sem!"

Williams ob pravem trenutku na pravem mestu

Podaljšek je bil odigran tudi v prestolnici, kjer je Washington z 2:1 premagal Toronto in za napredovanje potrebuje le še eno zmago. Po vsega 64 sekundah podaljška je zadel Justin Williams. "Bil sem ob pravem času na pravem mestu," je bil skromen Williams.

Aleksader Ovečkin ga je po tekmi pohvalil: "On je gospod 7. tekme. En strel in zdaj smo na pragu uvrstitve v drugi krog. Priložnost moramo izkoristiti že v Torontu in končati serijo."

Liga NHL, končnica, 1. krog, vzhod:

WASHINGTON - TORONTO - 3:2

2:1 (1:0, 0:1, 0:0)

Oshie 19., Williams 62.; Matthews 27.

Obrambe: Holtby 24; Andersen 26.



OTTAWA - BOSTON - 3:2

2:3 (1:0, 1:2, 0:0)

Stone 12., Pageau 21.; Pastrnak 29., Kuraly 38., 91.

Obrambe: Anderson 36; Rask 41.

Sobota:

NY RANGERS - MONTREAL - 3:2

PITTSBURGH - Columbus - 4:1



Zahod, sobota:

MINNESOTA - ST. LOUIS - 1:3

SAN JOSE - EDMONTON - 2:3



Calgary - ANAHEIM - 0:4

NASHVILLE - Chicago - 4:0

