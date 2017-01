Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Thomas Rawls je bil gonilna moč zmage Seattla. Foto: Reuters Connor Cook je bil nemočen v napadu Oaklanda. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Seattle našel zmagovalno formulo

Med osem tudi Houston

8. januar 2017 ob 09:11

New York - MMC RTV SLO

Nogometaši Seattla so v uvodnem krogu končnice brez večjih težav premagali Detroit s 26:6, v naslednjem krogu jih čaka gostovanje v Atlanti.

Seahawksi so se zatekli k preverjenemu receptu: trdi obrambi in teku. Ko je tekač Thomas Rawls zdrav, je vse precej lažje. Mladenič je po tleh pridobil 161 jardov, kar je nov klubski rekord v končnicah. Podajalec Russell Wilson ni delal napak, podal je za 224 jardov in dva zadetka.

Detroit je po tleh pridobil le 49 jardov, vse, kar je zmogel, sta bila dva prosta strela. Levi so po odličnem začetku sezone izgubili zadnje štiri tekme.

Pričakovano je med osem tudi - sicer ne preveč prepričljivi - Houston, ki je pred svojimi gledalci izločil Oakland s 27:14. Raidersi so bili eno od presenečenj sezone, a brez poškodovanega podajalca Dereka Carra.

Liga NFL, končnica, wild card weekend

Konferenca AFC:

HOUSTON (4) - Oakland (5)

27:14 (10:7, 10:0, 0:0, 7:7)

Podaje: Osweiler 168 (TD); Cook 161 (TD, 3 INT)

Tek: Miller 73 (TD); Murray 39 (TD)

Ujete podaje: Hopkins 67 (TD); Holmes 50 (TD)

Prosti streli: Novak 50, 38; Janikowski /.

Nedelja:

PITTSBURGH (3) - MIAMI (6)



Polfinale:

NEW ENGLAND (1) - HOUSTON/MIAMI

KANSAS CITY (2) - HOUSTON/PITTSBURGH



Konferenca NFC:

SEATTLE (3) - Detroit (6)

26:6 (0:0, 10:3, 0:0, 16:0)

Podaje: Wilson 224 (2 TD); Stafford 205

Tek: Rawls 161 (TD); Zenner 34

Ujete podaje: Baldwin 104 (TD); Jones 81

Prosti streli: Hauschka 43, 27; Prater 51, 53.

Nedelja:

GREEN BAY (4) - NY GIANTS (5)



Polfinale:

DALLAS (1) - GREEN BAY/NY GIANTS

ATLANTA (2) - SEATTLE (3)

S. J.