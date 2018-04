Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Kje bodo ZOI leta 2026? Foto: Reuters Dodaj v

Sedem držav se poteguje za zimske olimpijske igre 2026

MOK poenostavil postopek kandidature

3. april 2018 ob 14:43

Lozana - MMC RTV SLO, STA

Za organizacijo zimskih olimpijskih iger se je prijavilo kar sedem držav. Gostitelja bodo izbrali septembra leta 2019.

Gradec (Avstrija), Calgary (Kanada), Cortina d'Ampezzo in združena Milano-Torino (Italija), Saporo (Japonska), Stockholm (Švedska), Sion (Švica) in Erzurum (Turčija) so se do dogovorjenega roka 31. marca odzvali na prvo fazo dialoga z MOK-om glede morebitne organizacije iger s pismom o nameri.

"Veseli me, da je tako veliko zanimanja za organizacijo zimskih olimpijskih iger. Naš cilj pa ni le, da imamo rekordno število kandidatov za organizacijo, temveč da izberemo najboljšega mogočega gostitelja," je ob tem dejal predsednik MOK-a Thomas Bach.

Cortina (leta 1956), Sapporo (1972), Calgary (1988) in Torino (2006) se potegujejo za organizacijo drugih ZOI. Stockholm je v preteklosti gostil poletne OI, Avstrija in Švica pa že imata izkušnje z organizacijo ZOI, a v drugih mestih.

Leta 2022 bodo zimske olimpijske igre v Pekingu, ki je v boju za organizacijo premagal kazahstanski Almaty, medtem ko so druga mesta odstopila od kandidatur ali so jih zaustavili referendumi.

MOK je za tem spremenil postopek kandidature z namenom, da bi spet privabil več kandidatur, in ga močno poenostavil in predvsem pocenil. Največ poudarka daje zapuščini.

