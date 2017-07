Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenski rokometaši se veselijo srebra. Foto: OKS Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sedem medalj za Slovenijo na olimpijskem festivalu evropske mladine

Za konec Ofema še srebrni teniški igralki in rokometaši

29. julij 2017 ob 18:40

Györ - STA

Slovenska reprezentanca med 14. in 18. letom je zadnji tekmovalni dan olimpijskega festivala evropske mladine v Györu osvojila še dve kolajni in skupno bero povišala na sedem.

Danes so na zmagovalni oder stopili še rokometaši, ki so v finalu izgubili z Nemčijo 26:29 (15:14), srebro sta osvojili tudi teniški igralki Pia Lovrič in Živa Falkner.

Slovenija je na Ofemu osvojila skupaj sedem kolajn, dve zlati je osvojila plavalka Sara Račnik, eno judoistka Kaja Kajzer, teniški igralki sta bili srebrni v dvojicah, bron atlet Mitja Kordež in judoistka Zarja Tavčar.

Rokometaši popustili v drugem polčasu

Brezhibno so do današnjega finala napredovali rokometaši, ki so premagali Islandijo, Španijo in Francijo, v polfinalu pa razorožili še Hrvate. V finalu so imeli za nasprotnike reprezentanco Nemčije in v prvem polčasu vodili tudi za plus 4. A drugi del je prinesel preobrat in ekipi sta bili hitro poravnani. Nemci so nato prevzeli pobudo in zasluženo slavili zmago.

"Dobro smo se pripravili nanje, tekmo dobro odprli, potem pa ob polčasu padli, nehali igrati naš slovenski, hiter rokomet. Na koncu tekme nas je tudi 'malo pojedlo', to je bila le peta tekma v šestih dneh, včeraj smo igrali pozno zvečer, tri ure za Nemci, regeneracije je bilo manj. Ne bom iskal izgovorov, fantje so vseeno naredili vrhunski rezultat, danes smo izgubili proti trenutno boljši ekipi," je povedal selektor rokometašev Aleksander Markl.

Rusinji dobili super tie-break

Teniški igralki Lovričeva in Falknerjeva sta proti Rusinjama Jelini Avanesjan in Avelini Sajfetdinovi, ki sta bili tretji nosilki, dobro odprli dvoboj, dobili uvodni niz po podaljšani igri s 7:6 (4) in v drugem že vodili s 3:0. A taktičen pristop se je Rusinjama obrestoval. Najprej sta v visoki vročini izkoristili odmor za WC, nato pa dve igri kasneje še zdravstvenega in najprej Slovenki ujeli na 4:4, nato pa drugi niz dobili s 6:4.

Odločil je super tie-break, kjer pa je igra Slovenkama razpadla in klonili sta s 5:10, kljub temu pa osvojili srebrno kolajno. "Pri tenisu je tako, da če malo popustiš, se ti hitro obrne, sploh pa pri dvojicah. Rusinji sta imeli v drugem nizu precej odmorov, klicali tudi 'medical', čeprav se mi zdi, da jima nič ni bilo. Ampak dobro, tukaj sva želeli kolajno in jo tudi dobili in to je to," je po srebru dejala Falknerjeva.

Kajakaš Miha Fartek je bil v sprintu na 200 metrov četrti. Dopoldan je dobro odpeljal polfinalno vožnjo in si z drugim mestom zagotovil boj za odličja, v igri tisočink pa mu je popoldan do bronastega odličja zmanjkalo 11 desetink, s časom 38,399 je zmagal domači up Kristof Domonkos Keresztes.

Atletinja Leja Glojnarič je v skoku v višino končala pri 165 centimetrih in osvojila deseto mesto, s 189 centimetri in rekordom tekmovanja je zmagala Ukrajinka Jaroslava Mahučih.

Slovenske odbojkarice so izgubile tekmo za peto mesto in po tekmi z Nemčijo tekmovanje končale na šestem. Slovenski športniki se bodo v domovino vrnili v nedeljo popoldan, naslednji poletni Ofem bo leta 2019 gostil Baku.