Sedem ploščkov v mreži Los Angelesa

Anžeta Kopitarja ni bilo med strelci ali podajalci

22. november 2018 ob 08:24

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so na domačem ledu doživeli visok poraz proti Coloradu (3:7), ki bi bil lahko še hujši, če ga ne bi v samem zaključku ublažili z dvema zadetkoma.

Gostje iz Denverja so po dveh tretjinah vodili s 4:1 in pokončali nasprotnika s tremi goli med 42. in 49. minuto. Grd pogled na semafor sta ob koncu vsaj malce polepšala Matt Luff in Austin Wagner. Cal Petersen je prejel šest golov iz 31 strelov in bil zamenjan na začetku zadnjega dela. Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce.

Na drugi strani se je med strelce vpisalo sedem različnih hokejistov. Tri gole je Colorado dosegel ob številčni premoči, v vratih pa se je s 33 obrambami izkazal Semjon Varlamov.

Kralji so izgubili petič na zadnji sedmih tekmah in so zacementirani na dnu Lige NHL.

Tekme 22. novembra:

LOS ANGELES - COLORADO 3:7

Clifford 16., Luff 54., Wagner 56.; Kamenev 12., MacKinnon 17., Nemeth 32., Wilson 38., Barrie 42., Zadorov 43., Calvert 49.

NEW JERSEY - MONTREAL 5:2

NY RANGERS - NY ISLANDERS 5:0

PITTSBURGH - DALLAS 5:1

WASHINGTON - CHICAGO 4:2

CAROLINA - TORONTO 5:2

BUFFALO - PHILADELPHIA 5:2

DETROIT - BOSTON * 3:2

TAMPA BAY - FLORIDA 7:3

NASHVILLE - ST. LOUIS 4:1

MINNESOTA - OTTAWA 6:4

ANAHEIM - VANCOUVER 4:3

ARIZONA - VEGAS * 2:3

CALGARY - WINNIPEG 6:3

* - v podaljšku

Tekme 23. novembra:

PHILADELPHIA - NY RANGERS

BUFFALO - MONTREAL

NEW JERSEY - NY ISLANDERS

WASHINGTON - DETROIT

MINNESOTA - WINNIPEG

ANAHEIM - EDMONTON

VEGAS - CALGARY

COLUMBUS - TORONTO

BOSTON - PITTSBURGH

TAMPA BAY - CHICAGO

CAROLINA - FLORIDA

ST. LOUIS - NASHVILLE

DALLAS - OTTAWA

ARIZONA - COLORADO

SAN JOSE - VANCOUVER

VZHODNA KONFERENCA TAMPA BAY LIGHTNING 22 15 6 1 31 TORONTO MAPLE LEAFS 22 15 7 0 30 BUFFALO SABRES 22 14 6 2 30 COLUMBUS BLUE JACKETS 21 12 7 2 26 BOSTON BRUINS 21 11 6 4 26 MONTREAL CANADIENS 22 11 7 4 26 NEW YORK RANGERS 22 12 8 2 26 WASHINGTON CAPITALS 21 11 7 3 25 ------------------------------------- CAROLINA HURRICANES 21 10 8 3 23 NEW YORK ISLANDERS 20 10 8 2 22 DETROIT RED WINGS 21 10 9 2 22 OTTAWA SENATORS 22 9 10 3 21 NEW JERSEY DEVILS 20 9 9 2 20 PITTSBURGH PENGUINS 20 8 8 4 20 PHILADELPHIA FLYERS 21 9 10 2 20 FLORIDA PANTHERS 19 8 8 3 19 ZAHODNA KONFERENCA NASHVILLE PREDATORS 22 16 5 1 33 MINNESOTA WILD 22 13 7 2 28 CALGARY FLAMES 22 13 8 1 27 WINNIPEG JETS 20 12 6 2 26 COLORADO AVALANCHE 21 11 6 4 26 SAN JOSE SHARKS 22 11 7 4 26 DALLAS STARS 22 11 9 2 24 ANAHEIM DUCKS 23 9 9 5 23 ------------------------------------- VANCOUVER CANUCKS 24 10 12 2 22 EDMONTON OILERS 21 10 10 1 21 CHICAGO BLACKHAWKS 22 8 9 5 21 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 23 10 12 1 21 ARIZONA COYOTES 20 9 9 2 20 ST. LOUIS BLUES 20 7 10 3 17 LOS ANGELES KINGS 21 7 13 1 15

R. K.