Sedem tekem, ki bodo zaznamovale evropski vikend

Pestro dogajanje v tujih prvenstvih

31. marec 2017 ob 12:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po reprezentančnem premoru bodo spet oživele evropske nogometne zelenice, ki konec tedna ponujajo 7 velikih obračunov. Vse se bo začelo v soboto ob 13.30 z dvobojem Liverpool - Everton.

Merseyside derbi je vedno čustven, tokrat pa bo imel še večji vložek, saj se oba kluba borita za mesto v Ligi prvakov v naslednji sezoni. Za Everton bo to bržkone zadnji vlak za priključek, saj za četrtim Liverpoolom zaostaja za šest točk.

Arsenal - Manchester City

To pa ne bo edini veliki obračun 30. kroga v Angliji, saj se bosta v nedeljo ob 17. uri pomerila Arsenal in Manchester City, ki se prav tako borita za prva štiri mesta.

Schalke - Borussia Dortmund

V Nemčiji je v soboto ob 15.30 na sporedu porurski spopad med Schalkejem in Borussio iz Dortmunda. Gre za največji nemški derbi in prestižni obračun med mestoma, ki ju loči 25 kilometrov zračne linije. Borussia ima 46 točk in lovi drugouvrščeni Leipzig, ki ima tri točke več. Schalke je v sredini lestvice s 33 točkami.

Napoli - Juventus

V nedeljo ob 20.45 bo v italijanskem prvenstvu vroče v Neaplju, kamor prihaja vodilni Juventus z Gonzalom Higuainom, še lani igralcem Napolija. Argentinec, ki ga imajo navijači v Neaplju za izdajalca, bo deležen žvižgov 60.000 navijačev. Napoli za Juventusom zaostaja za deset točk.

Monaco - PSG

V finalu francoskega ligaškega pokala se bosta v soboto ob 21. uri za lovoriko pomerili najboljši francoski moštvi PSG in Monaco.

Ajax - Feyenoord

Na Nizozemskem je v ospredju nedeljski dvoboj ob 14.30 med vodilnima Ajaxom in Feyenoordom. Ekipa iz Rotterdama ima šest točk prednosti.

Benfica - Porto

Derbi se igra tudi v portugalski ligi. Vodilna Benfica bo v soboto ob 21.30 gostila Porto, ki zaostaja le za točko.

R. K.