Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić je dosegel sedem točk ob metu iz igre 3/4. Foto: EPA Sorodne novice Pomembna zmaga Baskonie v boju za končnico Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sedem točk Dončića za "maščevanje" Reala Crveni zvezdi

Zmagal tudi Aleksej Nikolić

10. marec 2017 ob 23:18

Madrid - MMC RTV SLO

Košarkarji madridskega Reala so v 25. krogu Evrolige gladko opravili s Crveno zvezdo (98:68) in se ji tako oddolžili za poraz v Beogradu lani decembra, ko je bilo 82:70.

Razpoloženi Madridčani so tokrat že v prvi četrtini gostom nasuli 38 točk in prišli do dvoštevilčne prednosti. Real je v nadaljevanju v vsaki četrtini še nekaj dodal, tako da je tekmo mirno pripeljal do konca.

Slovenski košarkar Luka Dončić je za Real v 19 minutah dosegel sedem točk, ki jim je dodal še štiri skoke in pet podaj.

V petek je zmagal tudi Aleksej Nikolić, ki je ob zmagi Brose Bamberga (87:68) v Turčiji prispeval štiri točke.

EVROLIGA (M)



25. KROG, petkove tekme

REAL MADRID - CRVENA ZVEZDA

98:68 (38:24, 25:20, 17:13, 18:11)

Ayon, Maciulis in Taylor 12, Llull, Hunter in Randolph 11, Dončić 7 (3/4) v 19 minutah; Simonović 13, Jenkins 10.



ANADOLU EFES - BROSE BAMBERG

68:87 (23:17, 9:25, 13:22, 23:23)

Osman 15, Brown 13; Melli in Radošević 16, Lo 15, Miller 14, Nikolić 4 (1/2) v 11 minutah.



OLYMPIACOS - DARÜŠAFAKA

81:73 (25:18, 23:15, 21:25, 12:15)

Birch 13, Lojeski 12, Green 11; Wanamaker 23, Clyburn 20.

Lestvica: CSKA MOSKVA 25 19 6 +229 44 REAL MADRID 25 19 6 +194 44 OLYMPIACOS 25 18 7 +136 43 FENERBAHČE 25 16 9 +28 41 BASKONIA 25 14 11 +34 39 PANATHINAIKOS 25 14 11 +28 39 CRVENA ZVEZDA 25 14 11 +11 39 ANADOLU EFES 25 13 12 +5 38 ------------------------------------- DARÜŠAFAKA 25 12 13 -18 37 ŽALGIRIS 25 11 14 -52 36 BARCELONA 25 10 15 -89 35 BROSE BAMBERG 25 9 16 -8 34 MACCABI 25 9 16 -116 34 GALATASARAY 25 8 17 -123 33 UNICS KAZAN 25 7 18 -111 32 EMPORIO ARMANI 25 7 18 -148 31

A. V.