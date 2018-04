Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Lionel Messi lahko registrira blagovno znamko 'MESSI' za športno opremo in oblačila. Foto: Reuters Sorodne novice Barcelona s "petardo" do četrtega zaporednega pokala Dodaj v

Sedemletni boj končan - Lionel Messi lahko prodaja lastna športna oblačila

Sodišče EU-ja odločilo v športnikov prid

26. april 2018 ob 17:32

Luxembourg - MMC RTV SLO, STA

Zvezdnik Barcelone in argentinske nogometne reprezentance Lionel Messi je dobil pravno bitko in končno lahko registrira svoje ime kot blagovno znamko za prodajo športnih artiklov.

Evropsko sodišče je namreč odločilo, da je tako slaven, da ne more priti do zamenjave z drugimi poslovnimi subjekti.

Pravniška družba, ki zastopa Messija, je prošnjo za registracijo vložila že pred sedmimi leti, španski proizvajalec menjalnikov koles Massi pa nato pritožbo in je s tem onemogočil registracijo znamke nogometašu Messiju.

Sodniki so zdaj v razsodbi navedli, da sta znamki fonetično sicer zelo podobni, vendar špansko podjetje nima prav, ko trdi, da je Messi znan le med ljudmi, ki spremljajo nogomet in šport.

"Gospod Messi je v resnici zelo znana javna oseba, ki jo je mogoče videti na televiziji, in je predmet rednih debat na televiziji in radiu. Lionel Messi lahko registrira blagovno znamko 'MESSI' za športno opremo in oblačila," je odločilo sodišče Evropske unije.

Messi med nogometaši zasluži največ, v tej sezoni je s plačo pri Barceloni, raznimi bonusi in zaslužki od reklam svoj račun obogatil za 126 milijonov evrov, je pred tremi dnevi razkrila revija France Football.

