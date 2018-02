Sedmi dan ZOI: Hokejski "posladek" med Slovenci in Rusi

Ženske ob 2.00 v slalomu, moški ob 3.00 v superveleslalomu

15. februar 2018 ob 19:11,

zadnji poseg: 15. februar 2018 ob 19:18

Ljubljana/Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Sedmi tekmovalni dan na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu prinaša sedem končnih odločitev. Slovenski vrhunec bo "jutranja" hokejska tekma med risi in Rusi, ki se bo začela ob 8.40. Že prej se bodo za medalje borile alpske smučarke v slalomu in smučarji v superveleslalomu.

Slovenski hokejisti so na prvi tekmi senzacionalno premagali ZDA s 3:2, zato samozavestno pričakujejo obračun z Rusi, ki se bo začel že v petek ob 8.40 po slovenskem oziroma ob 16.40 po korejskem času. Rusi na papirju veljajo celo za prve favorite olimpijskega turnirja, a so že na prvi tekmi doživeli hladno prho, saj so jih presenetili Slovaki.

"Vsi dobro vemo, kako kakovostna je ta reprezentanca. Zelo težko jo bo presenetiti, a še enkrat ponavljam – moramo biti osredotočeni nase in igrati tako, kot znamo. Če damo vse od sebe in izgubimo, si nimamo česa očitati. Na papirju so kakovostnejši od nas, a nikoli ne veš. Mogoče jih lahko presenetimo in jim malo zagrenimo tekmo," pravi kapetan risov Jan Muršak.

Slalom ob 2.00 in 5.15, superveleslalom ob 3.00

Alpske smučarke čaka slalom. Na štartu so tudi tri Slovenke. Ana Bucik ima štartno številko 21, Maruša Ferk 24 in Meta Hrovat 37. Prva vožnja se bo začela ob 2.00, druga je na sporedu ob 5.15. Vmes, ob 3.00, se bodo za kolajne v superveleslalomu udarili smučarji. Na štartu so štirje Slovenci. Boštjan Kline ima številko 6, Klemen Kosi 22, Martin Čater 30 in Miha Hrobat 36.

Med smučarji tekači, ki se bodo borili za medalje na 15 kilometrov prosto, bosta tudi Janez Lampič in Miha Šimenc. V kvalifikacijah smučarskih skokov na veliki skakalnici pa bodo nastopili Jernej Damjan, Peter Prevc, Tilen Bartol in Anže Semenič.

Prenos dogajanja iz Pjongčanga spremljajte na TVS 2, MMC-ju in Valu 202.



Medalje za deskarke v krosu, hitrostne drsalce in smučarje prostega sloga

Medalje bodo podelili tudi deskarkam v krosu. V hitrostnem drsanju bodo znani zmagovalci na 5.000 m, v smučarju prostega sloga pa bodo v ženski konkurenci potekali akrobatski skoki. Konec bo tekmovanja v moškem skeletonu.

Hokejisti bodo nadaljevali olimpijski turnir. Poleg tekme med Slovenijo in Rusijo se bodo v skupini B srečale še reprezentance ZDA in Slovaške. V skupini C bodo na sporedu tekme med ekipami Finske in Norveške ter Švedske in Nemčije. Nadaljevala se bodo tudi tekmovanja v umetnostnem drsanju, kjer bodo moški opravili kratki program. V skeletonu bodo ženske opravile prvi dve vožnji, nadaljevala pa se bodo tudi predtekmovanja v krlingu.

PETKOV SPORED NA ZOI V PJONGČANGU

Petek ob 2.00:

Alp. smučanje, slalom (Ž), 1. vožnja

(Ana Bucik, Maruša Ferk, Meta Hrovat)

Skeleton, moški, 3. in 4. vožnja

Deskanje na snegu, kros (Ž), kvalifikacije

Umetnostno drsanje, moški, kratki program

Ob 3.00:

Alp. smučanje, superveleslalom, moški

(Martin Čater, Klemen Kosi, Boštjan Kline, Miha Hrobat)

Ob 4.10:

Hokej (M): ZDA - Slovaška

Ob 4.15:

Deskanje na snegu, kros (Ž), finale

Ob 5.15:

Alp. smučanje, slalom (Ž), 2. vožnja

Ob 7.00:

Smučarski teki, 15 km prosto (M)

(Janez Lampič, Miha Šimenc)

Ob 8.40:

Hokej (M):

Rusija - Slovenija

Petek ob 12.00:

Hitrostno drsanje, 5.000 m (Ž)

Smučanje prostega sloga, akrobatski skoki (Ž), finale

Skeleton, ženske, 1. in 2. vožnja



Ob 13.10:

Hokej (M):

Finska - Norveška

Švedska - Nemčija



Ob 13.30:

Smučarski skoki, velika skakalnica (M), kvalifikacije

(Jernej Damjan, Peter Prevc, Tilen Bartol, Anže Semenič)

