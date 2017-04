Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Valter Birsa (levo) in Samuel Bastien (v sredini) sta v drugem polčasu zrežirala preobrat Chieva. Foto: EPA Keita Balde Diao (levo) je na rimskem derbiju dvakrat zatresel mrežo Rome. Foto: Reuters Sorodne novice Atalanta minuto pred koncem do velike točke proti Juventusu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sedmi letošnji zadetek Birse; v Palermu debi in skoraj gol Mlakarja

Rimski derbi z 1:3 Laziu

30. april 2017 ob 18:55,

zadnji poseg: 30. april 2017 ob 19:38

Genova, Rim - MMC RTV SLO

Valter Birsa je v 34. krogu Serie A z zmagovitim zadetkom za Chievo v nevarne vode potisnil svoj nekdanji klub Genoo. S soigralci se je veselil zmage z 1:2, prekinili so niz petih zaporednih porazov.

Prvi polčas je bil sicer po okusu domačih navijačev. V 36. minuti je sodnik po domnevnem prekršku Boštjana Cesarja nad Goranom Pandevom (sporno) pokazal na belo točko, a je Giovanni Simeone z 11-metrovke streljal mimo vrat. Sedem minut pozneje so gostitelji vseeno povedli, po predložku Diega Laxalta je zadel Pandev.

Na začetku drugega polčasa so domači navijači z baklami dvakrat prekinili tekmo, to pa je očitno bolj koristilo gostom. V 60. minuti je po predložku Lucasa Castra z glavo izenačil Belgijec Samuel Bastien. Končni izid je Birsa na enak način postavil deset minut pozneje, podal je Massimo Gobbi. Birsa, ki je dosegel sedmi zadetek v letošnjem italijanskem prvenstvu, je igral do 82. minute, Cesar pa vso tekmo.

Genoa, katere dres je Primorec nosil med letoma 2011 in 2013, ima štiri kroge pred koncem le pet točk prednosti pred Crotonejem na 18. mestu, ki vodi v drugo ligo. Crotone je že pet tekem neporažen, tokrat je doma z 1:1 remiziral proti Milanu. Aprila je skupaj osvojil 11 točk.

Lazio kljub sporni 11-metrovki do zmage

Na rimskem derbiju je Lazio z 1:3 premagal Romo, ki je bila tokrat v vlogi gostitelja. Na Olimpicu so sicer prvi zapretili igralci Rome, a je v drugi minuti strel Edina Džeka iz neposredne bližine vratar Thomas Strakosha odbil v kot, šest minut pozneje pa je uspešno posredoval tudi po strelu Mohameda Salaha. V 12. minuti pa je Keita Balde Diao na noge spravil navijače sinjemodrih, ko je sprejel podajo Sergeja Milinkovića-Savića in s strelom med nogama branilca Federica Fazia premagal Wojciecha Szczesnyja.

Pet minut pozneje je Fazio v kazenskem prostoru podrl Jordana Lukakuja, a je sodnik Daniele Orsato le zamahnil z roko. Je pa Orsato na belo točko pokazal ob koncu prvega polčasa, ko je v kazenskem prostoru Lazia padel Kevin Strootman, čeprav se ga branilec Wallace sploh ni dotaknil. Z bele točke je izenačil Daniele De Rossi.

V drugem polčasu je najprej nevarno zapretil Džeko, a je bil Strakosha ponovno uspešen, v 50. minuti pa je Dušan Basta streljal z roba kazenskega prostora, njegov strel pa se je odbil od Fazia in presenetil Szczesnyja. Roma je poskušala na vodstvo odgovoriti, a so bili igralci Lazia iz protinapadov nevarnejši.

Inzaghi: Orsato je najboljši sodnik

V 74. minuti je še zadnjič na rimskem derbiju vstopil veteran Francesco Totti, ki pa kljub zlatim kopačkam, prirejenim za to priložnost, ni spremenil poteka srečanja, saj je v 85. minuti Senad Lulić hitro stekel v protinapadu in podal do osamljenega Keitaja, ki je še drugič premagal Szczesnyja in postavil končni izid. Keita je tako postal prvi igralec Lazia, ki je na enem derbiju zadel dvakrat po letu 1998, ko je dva zadetka za biancoceleste dosegel Roberto Mancini.

Roma tako na drugem mestu zaostaja devet točk za Juventusom, Lazio pa ostaja na četrtem mestu s tremi točkami prednosti pred petouvrščeno Atalanto, ki je v petek z Juventusom odigrala neodločenih 2:2. Trener Rome Luciano Spaletti je po derbiju dejal, da je tekmo odločilo nekaj napak njegovih varovancev, zmanjkalo pa je tudi športne sreče, saj se je žoga pri dveh zadetkih odbila od branilca. Veselja pa ni skrival trener Lazia Simone Inzaghi, ki pa ni bil kritičen do sodniških odločitev, temveč je dejal, da je Orsato zanj poleg Nicole Rizzolija najboljši sodnik v Italiji in da se napake v nogometu pač dogajajo.

Mlakar debitiral v Palermu

V Palermu je ob zmagi Sicilijancev z 2:0 nad Fiorentino pri gostih prvič v Serie A zaigral 18-letni napadalec Jan Mlakar. V 70. minuti je zamenjal Josipa Iličića. Mlakar, ki sicer igra za mladince Fiorentine in je v tej sezoni dosegel 12 zadetkov, je bil letos že nekajkrat na klopi članske ekipe, tokrat pa je prvič dobil priložnost za igro. V 74. minuti je imel pri izidu 1:0 tudi lepo priložnost za gol, a je po predložku Matiasa Vecina zgrešil prazna vrata. V Firence je januarja 2015 odšel iz Domžal.

34. krog:

ROMA - LAZIO 1:3 (1:1)

De Rossi 45./11-m; Keita 12., 85., Basta 50.

RK: Rüdiger 93./Roma

CAGLIARI - PESCARA 1:0 (1:0)

Pedro 23./11-m

BOLOGNA - UDINESE 4:0 (2:0)

Destro 2., 59., Taider 45., Danilo 68./ag

GENOA - CHIEVO 1:2 (1:0)

Pandev 43.; Bastien 60., Birsa 70.

RK: Depaoli 92./Chievo

Birsa je igral do 82. minute, Cesar (oba Chievo) pa vso tekmo. Simeone (Genoa) je v 36. minuti z 11-metrovke streljal mimo vrat.

PALERMO - FIORENTINA 2:0 (1:0)

Diamanti 33., Aleesami 90.

Anđelković (Palermo) je igral do 68. minute, Iličić (Fiorentina) pa do 70. minute, ko ga je zamenjal Jan Mlakar, ki je debitiral v Serie A.

CROTONE - MILAN 1:1 (1:0)

Trotta 8.; Paletta 50.

RK: Kucka 96./Milan

Kotnik (Crotone) je bil na klopi.

EMPOLI - SASSUOLO 1:3 (1:2)

Pucciarelli 24./11-m; Peluso 20., Matri 34., Duncan 57.

Zajc (Empoli) je bil na klopi.



Danes ob 20.45:

INTER - NAPOLI

(Handanović)

Odigrano v petek in soboto:

ATALANTA - JUVENTUS 2:2 (1:0)

Conti 45., Freuler 89.; Spinazzola 50./ag, Dani Alves 83.

Kurtić (Atalanta) je igral do 66. minute.

TORINO - SAMPDORIA 1:1 (0:1)

Iturbe 78.; Schick 12.

Lestvica:

JUVENTUS 34 27 3 4 70:22 84 ROMA 34 24 3 7 75:31 75 NAPOLI 33 21 8 4 77:35 71 LAZIO 34 20 7 7 63:39 67 ATALANTA 34 19 7 8 58:39 64 MILAN 34 17 8 9 51:38 59 INTER 33 17 5 11 63:42 56 FIORENTINA 34 15 10 9 55:47 55 TORINO 34 12 13 9 64:55 49 SAMPDORIA 34 12 10 12 42:42 46 UDINESE 34 12 7 15 43:48 43 CAGLIARI 34 12 5 17 47:64 41 CHIEVO 34 12 5 17 38:53 41 SASSUOLO 34 11 6 17 45:53 39 BOLOGNA 34 10 8 16 35:49 38 GENOA 34 7 9 18 33:59 30 EMPOLI 34 7 8 19 23:54 29 CROTONE 34 6 7 21 29:54 25 PALERMO 34 4 7 23 29:73 19 PESCARA 34 2 8 24 32:75 14

M. R., L. L.