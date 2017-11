Sedmim zaporednim točkam Dončića za vodstvo sledil mrk Reala

Murić z Efesom gostuje v Barceloni

9. november 2017 ob 18:41,

zadnji poseg: 9. november 2017 ob 22:13

Tel Aviv - MMC RTV SLO

Košarkarji Real Madrida so v Evroligi izgubili drugič zapored. V 6. krogu jih je v Tel Avivu z 90:83 odpravil Maccabi, Luka Dončić in Anthony Randolph pa sta bila najboljša gostujoča igralca.

V Menora Mivtachi Areni je znova blestel Dončić. Čeprav ni bil pri metu iz igre (5/14), je bil vseeno prvi strelec Reala z 19 točkami. Z indeksom 30 je bil ponovno statistično najboljši igralec tekme. Statistiko je zapolnil še s po šestimi skoki in podajami, v dobrih 32 minutah, ki jih je prebil na parketu, pa ni izgubil niti žoge.

Drugi strelec gostov je bil Randolph. Zaradi težav pod obročem je moral naturalizirani slovenski reprezentant, ki se je prejšnji teden vrnil po poškodbi rame, igrati na poziciji centra, čeprav je njegov "v osnovi" štirica. Igral je kar 34 minut, vpisal je 13 točk, le ena ujeta odbita žoga pa mu je zmanjkala do dvojnega dvojčka. Podelil je tudi dve blokadi in srečanje končal z indeksom 16.

V španski prestolnici so sicer medtem že pripeljali novega košarkarja. Triletno pogodbo je z devetkratnimi evropskimi prvaki podpisal Edy Tavares z Zelenortskih otokov. 25-letni in kar 221 centimetrov visoki Tavares je neuspešno letos iskal pogodbo v Ligi NBA, kjer je do zdaj v dveh sezonah za Atlanto in Cleveland skupaj odigral 12 tekem. Preizkusil se je tudi v razvojni ligi, pred tem pa je šest let že bil v Španiji, kjer je bil član Gran Canarie. Prva želja Reala je bil sicer Gašper Vidmar, ki pa zaradi visoke odškodnine ostaja pri Banvitu.

Edo Murić z Efesom gostuje v Barceloni, Aleksej Nikolić pa v petek z Brosejem v Bambergu gosti Fenerbahče.

6. krog:

MACCABI - REAL MADRID

90:83 (22:30, 25:12, 17:24, 26:17)

Thomas 21, Roll 16; Dončić 19 (3/7 za dve, 2/7 za tri), 6 skokov in 6 podaj v 32 min, Randolph 13 (4/9 za dve, 1/4 za tri), 9 skokov in 1 podaja v 34 min.

Ob 20.45:

OLIMPIA MILANO - ŽALGIRIS

Ob 21.00:

BARCELONA - ANADOLU EFES

CSKA MOSKVA - VALENCIA

94:67 (20:19, 23:19, 30:16, 21:13)

de Colo 23, Higgins 16; Pleiss 12.

Petek ob 18.00:

HIMKI MOSKVA - BASKONIA

Ob 20.00:

BROSE BAMBERG - FENERBAHČE



Ob 20.00:

OLYMPIACOS - PANATHINAIKOS

Ob 20.45:

UNICAJA MALAGA - CRVENA ZVEZDA

Lestvica: REAL MADRID 5 4 1 +52 9 CSKA MOSKVA 5 4 1 +35 9 OLYMPIACOS 5 4 1 +12 9 HIMKI MOSKVA 5 4 1 +9 9 VALENCIA 5 3 2 +44 8 MACCABI 5 3 2 +30 8 FENERBAHČE 5 3 2 +21 8 BROSE BAMBERG 5 3 2 -11 8 BARCELONA 5 2 3 +31 7 CRVENA ZVEZDA 5 2 3 -4 7 ŽALGIRIS 5 2 3 -24 7 PANATHINAIKOS 5 2 3 -34 7 UNICAJA MALAGA 5 2 3 -41 7 OLIMPIA MILANO 5 1 4 -26 6 BASKONIA 5 1 4 -39 6 ANADOLU EFES 5 0 5 -55 5

Tilen Jamnik