Šef LottoNL-Jumba: "Roglič bo v zadnjem tednu opravil svoj posel"

Odločitev na treh gorskih etapah, pika na i kronometer

23. julij 2018 ob 11:08

Pred zadnjim tednom na Touru vlada soglasje, da Sky moštveno lahko resno izzove predvsem LottoNL-Jumbo, ki ima dva kandidata za vrh, pri čemer je Primož Roglič kot četrti v položaju, da res napade zmagoviti oder v Parizu.

Da, Primož Roglič je zdaj odkriti kandidat, da v nedeljo na Elizejskih poljanah stopi na stopničke, četudi se je sam v intervjujih in izjavah pred začetkom 105. dirke po Franciji vseskozi otepal besed, da bo dirkal na skupno uvrstitev. S tem je 28-letni Kisovčan zares skočil v neznane vode, pri čemer pa kot običajno odloča zadnji, tretji, teden, ki je na letošnjem Touru zaznamovan s Pireneji. Pred tremi gorskimi etapami in zaključnim kronometrom Rogla za vodilni Geraintom Thomasom zaostaja le za 2 minuti in 38 sekund.

Ponedeljek prinaša tradicionalni drugi dan počitka na tritedenski etapni dirki, ki ga karavana preživlja v slikovitem srednjeveškem mestu Carcassonne, kjer je bil v nedeljo zaključek 15. etape, na kateri ni prišlo do nobenih sprememb med vodilno deseterico, ki se še poteguje za zmagoviti oder.

Proste roke pri napadih

Po etapi je za Cycling Podcast spregovoril športni direktor nizozemskega moštva Frans Maassen, ki ni bežal od ugotovitve, da po videnem v Alpah ravno LottoNL-Jumbo kot moštvo še najbolj resno konkurira moči Skyevega supervlaka. Ob tem Maassen ne skriva, da imajo Nizozemci namerno dve orožji v ognju, tako Rogliča kot uradnega kapetana Stevena Kruijswijka (+3:57), saj se na dolgih pirenejskih klancih še prehitro zgodi slab dan. "Mogoče bo kdo vendarle imel slab dan," sicer športni direktor naveze Roglič-Kruijswijk stavi, da se bo zalomilo komu iz vodilne trojice Geraint Thomas, Chris Froome (+1:39) in Tom Dumoulin (+1:50).

"Roglič obeta že vso sezono, je zdrav, močan in pripravljen. Mislim, da bo tudi v zadnjem tednu dobro opravil svoj posel," je optimističen Maassen, ki je nato razkril, da v napadih Kruijswijka v 12. etapi in Rogliča v 14. etapi ni šlo za povem dodelan načrt: "Pošteno povedano, smo obakrat dali prosto izbiro Stevenu in Primožu, da naredita in pokažeta, kar smo nato videli na Croix de Feru in Croix Neuvu. Za Rogliča in Kruijswijka je pomembno, da ostaneta na tej ravni in da v zadnjem tednu čim bolj otežimo življenje trem velikim zvezdam, ki so pred nami."

Z etapno zmago med prve tri?

Ob lanskem krstu na Touru je Roglič zablestel ravno v tretjem tednu v 17. etapi, ko je z veličastnim napadom na Galibier v Alpah prišel do zmage na kraljevski etapi, a pri tem je bil v skupnem seštevku daleč od vrha. Vendar če bo Roglič res močan in želel napasti prve tri kolesarje kot jih je preizkusil v soboto nad Mendejem, ni izključeno, da ne bo pri tem v igri za etapno zmago.

"V soboto je bilo mogoče, da bi Roglič dobil etapo. Res je prišlo do pobega 32 kolesarjev, a če bi pobegnila manjša skupina, bi na koncu imeli možnosti, da izzovemo etapno zmago. Pokazal je, da je sposoben tega. Res je bilo na koncu za 28. mesto, a lahko bi šlo tudi za etapno zmago," je Maassen potrdil, da ima Roglič v nogah možnost, da osvoji tudi kakšno etapo.

Dvakrat spust v cilj, vmes "krono" v klanec

Torkova, 16. etapa, Carcassonne–Bagnères-de-Luchon je dolga 218 km, v zadnji četrtini bo imela tri težje vzpone, zadnji na prelaz Portillon (1292 m; 8,3 km s povprečnim naklonom 7,1 odstotka) ima vrh 10 km pred ciljem, kamor bodo najboljši prileteli naravnost s spusta. V sredo sledi letošnja novost – komaj 65 km dolga 17. etapa Bagnères-de-Luchon–Saint-Lary-Soulan, kjer bo šlo samo navzgor ali navzdol, najprej dva vzpona 1. kategorije, nato ciljni vzpon na prelaz Portet (2215 m; 16 km; 8,7 %). Preizkušnja, ki bo neznanka – ali bo kot gorski kronometer ali popolni kaos nenehnih napadov.

Po ravninski četrtkovi, 18. etapi Trie-sur-Baïse–Pau sledi v petek 200 km med Lourdom in Larunsom 19. etapa s šestimi gorskimi cilji, od tega dvema visoke kategorije, na sredni etapi bo legendarni Tourmalet (2115 m; 17,1 km; 7,3 %), 20 km pred ciljem pa vrh prelaza d'Aubisque (1709 m; 16,6 km; 4,9 %), od koder bo sledil vratolomni spust do cilja v Larunsu. Za dobro mero in bržkone končni obračun za zmago in oder sledi v soboto še zahteven kronometer v okviru 20. etape.

Lotto nima vlaka, ima pa pomočnika

"Upamo, da bo en dan Skyev vlak malce eksplodiral in imel slabši dan. Zelo, zelo težko bo načeti njihovo prevlado. Računamo na en njihov slab dan in da bomo mi tedaj sposobni kaj narediti," Maassen računa na slab dan Skyevih kolesarjev, ki so po izključitvi Giannija Moscona vsaj številčno oslabljeni. Pri tem ima LottoNL-Jumbo sam dva v gorah izredno uporabna pomočnika Roberta Gesinka in mladega Antwana Tolhoeka, ki skrbita za Kruijswijka in Rogliča. Vsekakor se obeta najteže pričakovani teden na velikih dirkah v zgodovini slovenskega kolesarstva, pri čemer seveda ne izpustite prenosov na TV SLO 2/MMC-ju!

