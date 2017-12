Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Rokometaši Gorenja so se znesli nad belorusko ekipo. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Seha: Velenjčani odpihnili Meškov Brest

Belorusi nemočni v Velenju

20. december 2017 ob 20:00

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Velenjski rokometaši so letošnje nastope v Ligi Seha končali z zmago, peto v tem tekmovanju, s katero so se prebili na peto mesto na lestvici. Meškov Brest je padel s 37:28.

Domači so bili v Velenju za razred boljši tekmec od Meškova, ki je ob sedmih zmagah doživel šele četrti poraz in ki ostaja četrti. S samimi zmagami vodi Vardar.

Velenjčani so v prvem polčasu domačim navijačem pripravili poslastico, saj so ves čas prevladovali nad favoriziranimi gosti. Prvo večjo prednost so si priigrali v 19. minuti, ko so povedli z 11:7, v 22. minuti je Jan Grebenc zadel za 14:9, v zadnjih sekundah polčasa, v katerem so izbranci Željka Babića igrali dobro tako v obrambi kot v napadu, pa je za 20:13 poskrbel Blaž Kleč.

Tudi prvih deset minut drugega dela je bilo "atomskih", kar zadeva gostitelje. Ti so ob slabi igri gostov in tudi ob dobrih obrambah Klemna Ferlina hitro povečevali prednost in v 39. minuti vodili že za deset zadetkov, za 27:17 je zadel Matic Verdinek. Malce za njim je Alem Toskić zabil za 28:17 in s tem praktično odločil tekmo. Največja prednost je bila 14 golov.

Pri domačih je bil z osmimi zadetki in stoodstotnim metom najboljši Verdinek, Ferlin pa je zbral 15 obramb. Pri gostih je Simon Razgor dosegel zadetek. Velenjčani bodo naslednjo tekmo v tem tekmovanju igrali 4. februarja, ko bodo v 13. krogu gostili Nexe.

Preložena tekma:

GORENJE - MEŠKOV BREST 37:28 (20:13)

Verdinek 8, Ovniček in Toskić po 6; Vukić in Djordjić po 4.

Lestvica: VARDAR 11 11 0 0 33 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 12 8 2 2 26 ZAGREB 12 8 1 3 25 MEŠKOV BREST 11 7 0 4 21 ------------------------------------ GORENJE VELENJE 12 5 2 5 17 TATRAN PREŠOV 12 5 1 6 16 METALURG 12 4 1 7 13 DINAMO PANČEVO 12 2 1 9 7 NEXE 12 1 4 7 7 VOJVODINA 12 2 0 10 6

