Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 10 glasov Ocenite to novico! Selekcija Sveta se veseli prestižne zmage. Foto: Reuters Bogdan Bogdanović je postal najkoristnejši igralec (MVP) tekme vzhajajočih zvezd. Foto: Reuters Dodaj v

Selekcija Sveta dobila tekmo vzhajajočih zvezd - Bogdanović MVP

Dragić v nedeljo na tekmi All Star

17. februar 2018 ob 06:04

Los Angeles - MMC RTV SLO

Selekcija Sveta je zanesljivo dobila tekmo vzhajajočih zvezd v Staples Centru v Los Angelesu, kjer bo v nedeljo tekma All Star. Američane so premagali kar s 155:124. Najkoristnejši igralec je bil Bogdan Bogdanović.

25-letni Beograjčan, ki igra za Sacramento, je prispeval 26 točk. Njegov soigralec pri Kingsih Buddy Hield z Bahamov je bil najboljši strelec selekcije Sveta. V 26 minutah je dosegel 29 točk. Zadel je sedem trojk in navdušil občinstvo. Jamal Murray iz Denverja je dodal 21 točk, z dvojnim dvojčkom sta se izkazala tudi Ben Simmons in Domantas Sabonis.

Američani so bili ves čas v podrejenem položaju, izgubili so vse četrtine. Ob polčasu so vodili z 78:59, po treh četrtinah pa že s 118:88. Jaylen Brown, ki drugo sezono igra za Boston, je bil najboljši strelec tekme s 25 točkami (14/21 iz igre), gledalce je navdušil tudi z izjemnim zabijanjem v zadnji četrtini. Najglasnejši aplavz je dobil ljubljenec občinstva v Staples Centru Kyle Kuzma. Novinec je pravi dragulj LA Lakersov, tokrat je dodal 20 točk in sedem skokov.

Na tekmi vzhajajočih zvezd se je pomerilo deset najboljših igralcev, ki igrajo prvo ali drugo sezono v Ligi NBA. Ameriške košarkarje je vodil Roy Rogers (pomočnik Mika D'Antonija pri Houstonu), trener Sveta pa je bil Rex Kalamian (pomočnik pri Torontu, kjer je glavni trener Dwane Casey). Obramba se seveda ni veliko igrala, obe ekipi sta ogromno metali za tri točke. Svet je zadel kar 23 trojk iz 56 poskusov, ZDA pa enajst iz 40 metov. Tudi skok je pripadel Svetu (50:38).

V soboto bodo na sporedu tekmovanja na spretnostnem poligonu, v zabijanju in metanju trojk, v nedeljo pa bo na sporedu 67. tekma All Star, kjer bo igral tudi Goran Dragić.

Tekma vzhajajočih zvezd:

SVET - ZDA

155:124 (30:32, 38:27, 40:29, 37:26)

Hield 29 (12/22 iz igre, 5/14 za tri), Bogdanović 26 (7/13 za tri), Murray 21, Šarić 18, Markkanen 15, Sabonis 13, Brooks in Simmons po 11, Ntilikina 6, Embiid 5; Brown 35 in 10 skokov, Kuzma 20, Tatum 15, Collins 11, Dunn 9, Ingram in Prince po 8, Smith in Mitchell po 7, Fox 4.

A. G.