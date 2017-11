Selektor je predolgo vztrajal brez nosilcev igre

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Tilen Jamnik je v pogovoru s Slavkom Jeričem ocenil košarkarsko dogajanje v Evropi in tudi v Ligi NBA. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Slaba obramba in skok za konec zmagovitega niza Slovenije

27. november 2017 ob 06:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Preslaba obramba, skok in kratka klop so po mnenju košarkarskega novinarja MMC-ja Tilna Jamnika glavni razlogi za prvi poraz slovenskih košarkarjev po več kot dveh letih.

Evropski prvaki so po petkovi zmagi v Stožicah nad Belorusijo v nedeljo izgubili v Španiji ter imajo po prvem kvalifikacijskem oknu za svetovno prvenstvo polovičen izkupiček.

"Ko ni bilo v igri glavnih nosilcev igre, so Španci naredili razliko. Imeli smo premalo razpoloženih košarkarjev. Selektor Trifunović je v ključnih trenutkih predolgo držal na klopi ključne igralce. 27 točk je dosegel Prepelič, 24 Vidmar, 19 Čančar, potem pa je bil že Blažič z zgolj petimi točkami. V petek so se med strelce vpisali vsi, tokrat pa je izstopala trojica, ki ni imela dostojnih menjav. Dejstvo je, da ima Slovenija prekratko klop. Videlo se je, da nekateri nimajo za sabo veliko težkih tekem. To je problem klubske košarke v Sloveniji, ki je nekonkurenčna v Evropi," meni Jamnik.

"Ko sta se Prepelič in Vidmar vrnila na parket, se je razlika, ki je nastala na začetku zadnje četrtine, takoj znižala, a je nato zmanjkalo tudi malo sreče," je povedal Jamnik. Slovenija je tako doživela prvi poraz po septembru leta 2015, ko jo je v osmini finala evropskega prvenstva premagala Latvija.

Iz skupine se v drugi krog uvrstijo po tri reprezentance. Slovenijo naslednji tekmi čakata februarja, ko se bo pomerila s Črno goro in Belorusijo v gosteh. Prvi del kvalifikacij se bo končal junija, ko v Slovenijo prihajata Španija in Črna gora. Slovenija se bo v drugem delu bržkone križala z Latvijo, Ukrajino in Turčijo. "Izjemno nehvaležno je napovedovati nadaljnji potek kvalifikacij, saj ne vemo, v kakšnih postavah bodo nastopale reprezentance. Že februarja bo izjemno pomembno gostovanje v Črni gori. Ne smemo pozabiti, da se točke iz prvega dela prenašajo v drugi del. Verjamem, da se bo Slovenija uvrstila na svetovno prvenstvo na Kitajsko in da bo tam, seveda, če bo v popolni postavi, konkurenčna za medaljo," pravi Jamnik.

Več si oglejte v spodnjem pogovoru, ki ga je z Jamnikom vodil Slavko Jerič. Beseda je tekla tudi o sporu Fiba in Evroliga, o Ligi NBA, pa tudi o Luki Dončiću in pričakovanju nabora za najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu.

