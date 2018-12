Selektor Kek po žrebu: "Lahko bi bilo težje, ni pa lahko."

Slovenska reprezentanca je na žrebu v Dublinu po poljubu sreče dobila glede na možnosti in potek žreba najugodnejše nasprotnike v kvalifikacijah za Euro 2020. Slovenci se bodo pomerili s Poljaki, Avstrijci, Izraelci, Makedonci in Latvijci.

Slovenija je bila uvrščena v četrtega izmed šestih kakovostnih bobnov, na prvenstvo pa peljeta le prvi dve mesti. Ob razpletu žreba po prvih treh bobnih je bila Slovenija izžrebana v najugodnejšo skupino od razpoložljivih, ki pa je tudi – roko na srce – najmanj privlačna po nogometnih imenih in slovesu.

Ob zadovoljstvu slovenskih navijačev nad težo izžrebane skupine velja opozoriti, da je v medsebojni zgodovini Slovenija boljša le od Latvije (2 zmagi – nič remijev – poraz) in Izraela (1-2-0) in izenačena z Avstrijo (1-0-1), medtem ko sta Poljska (1-3-2) in Makedonija (1-0-3) zgodovinsko boljši.

Zanimiva skupina z veliko vprašanji

"Žreb kot žreb. Lahko bi bilo težje, ni pa lahko. Skupina je zanimiva, nosi ogromno vprašajev, predvsem pa gre za skupino s šestimi ekipami, kjer na prvi pogled po zadnjih rezultatih Poljska in Avstrija štrlita ven. Ampak tu je tudi Izrael, pa tudi reprezentanci za nami, Makedonija in Latvija, sta tekmeci, na kateri se moraš pripraviti," je v uvodu žreb pokomentiral selektor Slovenije Matjaž Kek.

Poudaril pa je, da morajo predvsem razmišljati o sebi, iti korak za korakom, poskušati oblikovati najbolj kakovostno reprezentanco in spoštovati vsakogar v skupini. "Nikogar pa se ne smemo bati, ker sem prepričan, da lahko Slovenija igra proti vsakomur," meni Kek, ki pravi, da posebnih želja za žreb ni imel, a je zadovoljen z logističnim vidikom. "Potovanja razen Izraela niso toliko zahtevna, že zaradi tega sem zadovoljen. Daljša tekmovanja lahko v teh tekmah v treh dneh pustijo posledice," pravi Kek. Dodaja, da razmišlja predvsem o slovenski ekipi in oblikovanju te.

Kek: "Prepričan, da bomo šli na glavo"

"Liga narodov je dala nekaj odgovorov in vztrajam pri tem, da ni vse tako slabo, kot bi kdo želel prikazati. Ni pa to lahka skupina in ni skupina, v kateri bi lahko razmišljali o marsičem. Če nisi pripravljen, osredotočen, če ne igrajo najboljši, potem ima Slovenija lahko težave tudi z Makedonijo in Latvijo. Prepričan pa sem, da bomo 'šli na glavo' in da bomo v teh tekmah trd tekmec in bomo poskušali pokazati vso kakovost," je dejal Kek in se ozrl na cilj. Pravi, da to ne more biti tretje ali četrto mesto v skupini.

"Je pa treba biti objektiven glede cilja. Predvsem pa je treba verjeti v svoje sposobnosti in sposobnosti igralcev, ki jih kažejo v klubih. Zdaj je treba to pokazati še v reprezentanci. Normalno, zelo dobrodošla bo pozitivna energija s tribun. Vse se odigra v enem letu in prepričan sem, da bomo gledali kakovostne tekme Slovenije," je za konec za STA povedal Kek, ki je reprezentanco vodil že med letoma 2007 in 2011 in jo pripeljal na svetovno prvenstvo 2010 v Južni Afriki, a se mu nato ni izšlo v kvalifikacijah za Euro 2012. Ravno pot v Dublin je prva selektorska naloga Keka, z njim je na Uefino zasedanje v irski prestolnici odšel tudi predsednik NZS-ja Rade Mijatović.

Štiri skupine s po 5 in šest skupin s 6 moštvi

Štiri ekipe iz elitnega bobna finalistov Lige narodov so bile izžrebane na prvi položaj v skupinah od A do D. S tem bodo imele Švica, Portugalska, Nizozemska in Anglija proste junijske termine za finalni turnir Lige narodov, ki ga bosta med 5. in 9. junijem gostila Porto in Guimaraes. Omenjeni finalisti LN-ja bodo igrali tako v skupinah s po petimi reprezentancami, medtem ko preostala šesterica nosilcev sodeluje v skupinah s po šestimi reprezentancami.

Petkrat po dve tekmi v obdobju osmih mesecev

Po razširitvi evropskega prvenstva v nogometu s 16 na 24 udeleženk in uvedbi novega reprezentančnega tekmovanja z Ligo prvakov je prišlo tudi do sprememb v kvalifikacijskem sistemu, ki bo zdaj neposreden. Na Euro 2020 se bodo uvrstile prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vsake skupine izmed desetih kvalifikacijskih skupin. Med 21. marcem in 19. novembrom 2019 se bo marca, junija, septembra, oktobra in novembra zvrstilo pet reprezentančnih tednov nogometa, s po dvema tekmama v vsakem oknu za vsako reprezentanco.

Končnica Lige narodov prispeva zadnje 4 udeležence

Preostale štiri udeležence evropskega prvenstva bodo dali zaključni turnirji oziroma play-off Lige narodov v ligah A, B, C in D. Če določena liga ne bo imela po štirih ekip na turnirju (če si bo katera EP 2020 zagotovila v kvalifikacijah), bodo turnirje dopolnile ekipe iz drugih lig, glede na skupno uvrstitev Lige narodov. Slovenija je pristala na končnem 38. mestu in tudi teoretično ne more igrati play-offa, ki bodo potekali šele med 26. in 31. marcem 2020.

SKUPINA A: Anglija, Češka, Bolgarija, Črna gora, Kosovo.

SKUPINA B: Portugalska, Ukrajina, Srbija, Litva, Luksemburg.

SKUPINA C: Nizozemska, Nemčija, Severna Irska, Estonija, Belorusija.

SKUPINA D: Švica, Danska, Irska, Gruzija, Gibraltar.

SKUPINA E: Hrvaška, Wales, Slovaška, Madžarska, Azerbajdžan.

SKUPINA F: Španija, Švedska, Norveška, Romunija, Ferski otoki, Malta.

SKUPINA G: Poljska, Avstrija, Izrael, Slovenija, Makedonija, Latvija.

SKUPINA H: Francija, Islandija, Turčija, Albanija, Moldavija, Andora

SKUPINA I: Belgija, Rusija, Škotska, Ciper, Kazahstan, San Marino.

SKUPINA J: Italija, BiH, Finska, Grčija, Armenija, Liechtenstein.

Kratka predstavitev tekmic Slovenije:

POLJSKA

* Selektor: Jerzy Brzeczek

* Največ nastopov: Jakub Blaszczykowski (105)

* Največ zadetkov: Robert Lewandowski (55)

* Domači stadion: Nacionalni stadion, Varšava

* Mesto na lestvici Fife: 20

* Najvišje doslej na lestvici Fife: 5.

* Najvišja zmaga: 10:0 proti San Marinu 1. aprila 2009

* Najvišji poraz: 0:8 proti Danski 26. junija 1948

* Nastopi na SP: 8 (1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006, 2018)

* Nastopi na EP: 3 (2008, 2012, 2016)

* Slovenske tekme s Poljsko: 6 (1:1 14. november 2016 - prijateljska; 3:0 9. september 2009 - kvalifikacije za SP 2010; 1:1 6. september 2008 - kvalifikacije za SP 2010; 0:2 18. februar 2004 - prijateljska; 0:2 25. marec 1998 - prijateljska; 0:0 27. marec 1996 - prijateljska)

AVSTRIJA

* Selektor: Franco Foda

* Največ nastopov: Andreas Herzog (103)

* Največ zadetkov: Anton Polster (44)

* Domači stadion: stadion Ernst-Happel, Dunaj

* Mesto na lestvici Fife: 22.

* Najvišje doslej na lestvici Fife: 10.

* Najvišja zmaga: 9:0 proti Malti 30. aprila 1977

* Najvišji poraz: 1:11 proti Angliji 8. junija 1908

* Nastopi na SP: 7 (1934, 1954, 1958, 1978, 1982, 1990, 1998)

* Nastopi na EP: 2 (2008, 2016)

* Slovenski tekmi z Avstrijo: 2 (0:3 23. marec 2018 - prijateljska; 2:0 18. marec 1997 - prijateljska)

IZRAEL

* Selektor: Andreas Herzog

* Največ nastopov: Yossi Benayoun (102)

* Največ zadetkov: Mordechai Spiegler (33)

* Domača stadiona: stadion Sammy Ofer, Haifa, in stadion Teddy, Jeruzalem

* Mesto na lestvici Fife: 90.

* Najvišje doslej na lestvici Fife: 15.

* Najvišja zmaga: 9:0 proti Tajvanu 23. marca 1988

* Najvišji poraz: 1:7 proti Nemčiji 12. februarja 2002

* Nastopi na SP: 1 (1970)

* Nastopi na EP: /

* Slovenske tekme z Izraelom: 3 (1:1 15. avgust 2006 - prijateljska; 3:1 6. september 2003 - kvalifikacije za EP 2004; 0:0 7. junij 2003 - kvalifikacije za EP 2004)

MAKEDONIJA

* Selektor: Igor Angelovski

* Največ nastopov: Goce Sedloski (100)

* Največ zadetkov: Goran Pandev (33)

* Domači stadion: Arena Filip II, Skopje

* Mesto na lestvici Fife: 68.

* Najvišje doslej na lestvici Fife: 46.

* Najvišja zmaga: 11:1 proti Liechtensteinu 9. novembra 1996

* Najvišji porazi: 0:5 proti Belgiji 7. junija 199, 0:5 proti Slovaški 7. oktobra 2001, 0:5 proti Madžarski 14. novembra 2001, 1:6 proti Češki 8. junija 2005

* Nastopi na SP: /

* Nastopi na EP: /

* Slovenske tekme z Makedonijo: 4 (1:0 23. marec 2016 - prijateljska; 2:3 14. november 2012 - prijateljska; 0:2 23. marec 1994 - prijateljska; 1:4 13. oktober 1993 - prijateljska)

LATVIJA

* Selektor: Mixu Paatelainen

* Največ nastopov: Vitalijs Astafjevs (167)

* Največ zadetkov: Maris Verpakovskis (29)

* Domači stadion: stadion Daugava, Riga

* Mesto na lestvici Fife: 132.

* Najvišje doslej na lestvici Fife: 45.

* Najvišje zmage: 6:1 proti Litvi 30. maja 1935, 5:0 proti Litvi 1. junija 2012, 5:0 proti Gibraltarju 29. marca 2016

* Najvišji poraz: 0:12 proti Švedski 29. maja 1927

* Nastopi na SP: /

* Nastopi na EP: 1 (2004)

* Slovenske tekme z Latvijo: 3 (0:1 31. marec 2004 - prijateljska; 2:1 5. junij 1999 - kvalifikacije za EP 2000; 1:0 14. oktober 1998 - kvalifikacije za EP 2000)

SLOVENIJA

* Selektor: Matjaž Kek

* Največ nastopov: Boštjan Cesar (101)

* Največ zadetkov: Zlatko Zahovič (35)

* Domači stadion: Stožice, Ljubljana

* Mesto na lestvici Fife: 62.

* Najvišje doslej na lestvici Fife: 15.

* Najvišja zmaga: 7:0 proti Omanu 8. februarja 1999

* Najvišji poraz: 0:5 proti Franciji 12. oktobra 2002

* Nastopi na SP: 2 (2002, 2010)

* Nastopi na EP: 1 (2004)

