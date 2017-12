Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 11 glasov Ocenite to novico! Aleksander Šeliga se je Ljubljančanom pridružil leta 2011, mrežo Olimpije pa je v Prvi ligi Telekom Slovenije branil na 96 tekmah. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Šeliga: Zapustiti Olimpijo ena težjih odločitev v karieri

Spomladi bo 37-letnik branil za Dravo

18. december 2017 ob 17:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vratar ljubljanske Olimpije Aleksander Šeliga spomladi ne bo del zasedbe zmajev, saj so v taboru Ljubljančanov 37-letnega izkušenega vratarja do konca sezone posodili ptujski Dravi.

Drava se v drugoligaški druščini bori za vrh lestvice, so zapisali na spletni strani Nogometne zveze Slovenije.

"Zapustiti Olimpijo je bila ena izmed težjih odločitev v karieri. Toda zadal sem si cilj, rad bi igral do 40. leta. Za to se trudim že vse življenje, se odrekam in zato sem se odločil za odhod," je povedal Šeliga, ki se je Ljubljančanom pridružil leta 2011.

Drava v drugoligaškem prvenstvu zaostaja zgolj za vodilno Muro, ki ima pred Ptujčani sedem točk prednosti.

