Semenič in Domen Prevc najboljša v poskusni seriji

Neposredni prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

13. januar 2018 ob 12:59,

zadnji poseg: 13. januar 2018 ob 13:58

Bad Mitterndorf,Tauplitz - MMC RTV SLO

Kulm je prva postaja letalcev v olimpijski zimi. Na avstrijski velikanki, kjer je Peter Prevc pred dvema letoma postal svetovni prvak, so slovenski orli do zdaj skakali izvrstno.

V poskusni seriji so sbili Slovenci odlični. Do nastopa Roberta Johanssona s številko 32 so bili na vrhu kar štirje. Šele Norvežan je potem razbil slovensko prevlado. Sicer pa je bil z 233,0 m najboljši med vsemi Anže Semenič, Domen Prevc je bil z 227,5 m drugi. Enaka daljava je uspela tudi tretjemu Danielu Andreju Tandeju. Tilen Bartol je bil z 222,5 m osmi, Peter Prevc pa z 215,5 m deveti. Nekoliko skromnejša sta bila Jernej Damjan, ki je bil s 192,0 m 26., in Žiga Jelar, ki je bil s 196,5 m 27.

Tekma bo ob 14.15 (še ena posamična preizkušnja bo v nedeljo ob isti uri). Ko so smučarski skakalci zadnjič leteli na Kulmu, je Peter Prevc osvojil naslov svetovnega prvaka. Kulm je letos nekakšna generalka pred svetovnim prvenstvom, ki bo naslednji teden na letalnici Heinija Klopferja v Oberstdorfu.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Domen PREVC Žiga JELAR Anže SEMENIČ Tilen BARTOL Peter PREVC Jernej DAMJAN



Goran Janus je pod goro Kulmkogel pripeljal šest letalcev. Zaradi slabe forme v ekipi ni letalnih specialistov Jurija Tepeša in rekorderja po številu poletov prek 200 m Roberta Kranjca, ki je na Kulmu že dvakrat zmagal. Glavni adut je Peter Prevc, ki je zmagal tudi na stari kulmski letalnici, kar je bila sploh njegova prva zmaga v svetovnem pokalu. Pred dvema letoma je z 244 m tudi postavil rekord avstrijske velikanke.

Neposredni prenost tekme lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.



Šampion iz Dolenje vasi, ki je za Gregorjem Schlierenzauerjem drugi najuspešnejši letalec v zgodovini svetovnega pokala, je v petek letel odlično, prav tako so bili zelo uspešni tudi ostali Slovenci, Domen Prevc, ki je z 233 postavil daljavo dneva, Jernej Damjan, Anže Semenič, Tilen Bartol in Žiga Jelar.

Tilen Jamnik