Semenič: Konec koncev štejejo le prva tri mesta

Če bo možnost, želja ogled hokeja

Goran Janus je med peterico uvrstil tri mlade skakalce, ki prvič sodelujejo na olimpijskih igrah. Vsi trije imajo letos najuspešnejše zime v karierah.

17-letni Timi Zajc, najmlajši v olimpijski odpravi (dober mesec je starejša skakalka Nika Križnar), prvo sezono skače v svetovnem pokalu. Veliki up slovenskih skokov je navdušil že na uvodu v zimo, ko je hitro dokazal, da je lahko konkurenčen tudi eliti. Hkrati je postal tako poletni kot zimski državni prvak. Zdaj je pred njim še en velik mejnik v karieri: "Olimpijske igre bom skušal vzeti kot navadno tekmo. Je pa to velik dogodek in upam, da si bomo ogledali še kaj poleg skokov. Sicer si pa nekih ciljev nisem postavil. Grem korak za korakom, bi se pa rad uvrstil v ekipo."

Skakalec iz Hramš v Spodnji Savinjski dolini se je po novoletni turneji, kjer je ob debiju na vseh štirih napravah skakal v finalu, zaradi poletov na Kulmu in v Oberstdorfu, kjer je bilo svetovno prvenstvo na velikanki, umaknil iz svetovnega pokala. Predtem je bila njegova najboljša uvrstitev 12. mesto iz Nižnega Tagila. V Willingenu je bil konec tedna 17., na drugi tekmi pa se ni uvrstil v finale: "Po eni strani sem zadovoljen s formo in hkrati nisem. Nekateri skoki so bili zelo dobri in na njih lahko gradim, nekateri so bili povprečni, pridejo pa tudi slabi. Upam, da bom v Pjongčangu prikazal čim več dobrih."

Tudi Tilen Bartol je v Willingenu na največji veliki skakalnici na svetu zasedel 17. mesto. To mu je uspelo v nedeljo, dan predtem pa je bil deseti. A ob prvi stalni sezoni v svetovnem pokalu to ni njegova najboljša uvrstitev. Navdušil je na novoletni dan v Garmisch-Partenkirchnu, ko je na nekdanji avstrijski olimpijski napravi skakal imenitno, se potegoval celo za zmago, na koncu pa je bil vseeno odličen peti: "Forma je bila pred igrami kar v redu. Na zadnjih tekmah sem sicer delal nekaj napak, ki bi jih lahko odpravil, a sem kar zadovoljen. Zastavil sem si nekakšen cilj, da bi rad na vseh treh tekmah prišel v ekipo. To je moj prvi cilj, ostalo pa težko rečem. Vemo, da so se na olimpijskih igrah dogajala že velika presenečenja. Sem optimističen."

Skakalci se bodo potegovali za tri komplete medalj. Za prvega že v soboto, ko bo posamična preizkušnja na srednji napravi. Kvalifikacije bodo že v četrtek. Zatem sledita še dve tekmi na veliki napravi. Na vsaki tekmi bodo skakali štirje, tako da bo eden - v ekipi sta še bistveno bolj izkušena Peter Prevc in Jernej Damjan - moral počivati. Ker je med skakalnimi tekmami kar nekaj prostih dni, 20-letnik iz Loškega Potoka upa, da bodo našli čas in si ogledali še kakšno drugo športno panogo: "Igre so nekaj posebnega, saj smo navajeni, da smo na tekmah samo skakalci, tu pa se družimo tudi z drugimi športniki. Spoznavamo se, in to je posebno doživetje. Če bo le možnost, bi si rad vzel nekaj časa in si pogledal še kakšen drug šport. Če bomo prosti, smo se dogovorili, da bi šli pogledat hokej, kar bi res rad šel. Mogoče tudi smučanje, ki je blizu, a vse je odvisno od razporeda."

Zmaga spodbuda v pravem času

Tudi najstarejši med novinci, Anže Semenič, ki bo letos dopolnil 25 let, bi si rad ogledal kakšno hokejsko tekmo: "Seveda bi rad šel na kakšno tekmo. Zagotovo je to, če bo možnost, ko imamo, mislim da tri proste dni, hokej. Če se bo dalo, bi si za hokej vzeli čas, saj je to vendarle poseben dogodek. Tudi na primer kakšen bob, da vidim, kako je videti. Seveda pa bom videl, koliko bo sploh čas dopuščal."

Tržičan skače vse bolje. Bil je ključni mož ekipe na moštveni preizkušnji na svetovnem prvenstvu, ko je Slovenija na letalnici Heinija Klopferja v Nemčiji osvojila srebrno medaljo. Zatem je zablestel v Zakopanah, ko se je prvič v karieri na posamični tekmi prebil na stopničke, na Poljskem pa je celo zmagal: "V Pjongčang sem prišel dobro pripravljen. Olimpijske igre so neka nova izkušnja. Če se bo le dalo, bom poskusil uživati, bo pa to tudi odvisno od skokov. Upam, da se bom imel čim bolje. V Zakopanah sem zelo užival. Zmaga mi je dala neko potrditev, da dobro delamo in da sem se v življenju odločil prav. Upam le, da ne bo zadnja. To je lepa spodbuda, ki je prišla ob pravem času. Toda tu je nova tekma in vsi smo maksimalno motivirani. Konec koncev štejejo le prva tri mesta in vsi gremo z istimi cilji na tekmo."

