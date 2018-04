Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Nekdanji igralec Olimpije Smiljan Pavić je junak srečanja v Šenčurju. Dosegel je 20 točk. Foto: www.alesfevzer.com Tekmo sta na našo stran prevesila obramba in skok. Čestitam mojim fantom za zmago. Današnji obračun moramo čim prej arhivirati in misli usmeriti na sobotno srečanje. Zahvalil bi se našim navijačem, ki so pripravili zelo prijetno vzdušje in bili naš šesti igralec. Rade Mijanović, trener Šenčurja Gorenjske gradbene družbe Marko Jošilo je dosegel prvi trojni dvojček v sezoni (17 točk, 15 skokov in 13 podaj). Foto: www.alesfevzer.com Zadovoljen sem, da nadaljujemo z nizom zmag in da nam je uspelo zmagati na vročem parketu v Šentjurju. Šentjur je sila neugodna ekipa, kar so dokazali z dvema zmagama proti nam in tudi tokrat so nam bili zelo blizu. Na koncu smo imeli tudi nekaj sreče, vendar pa je bilo vseeno ključno, da smo uspeli prebroditi vse težave, ki smo jih imeli med tekmo in obdržali zbranost do konca. Simon Petrov, trener Krke Dodaj v

Šenčur na nogah, že drugič v sezoni je porazil Olimpijo

Na vrhu lestvice je Krka

11. april 2018 ob 22:06

Šenčur - MMC RTV SLO

Košarkarji Šenčurja Gorenjske gradbene družbe so še drugič v letošnjem državnem prvenstvu na kolena spravili Petrol Olimpijo (66:59).

Šenčur je bil tako kot novembra boljši tekmec od branilcev naslova.

Gostje iz Ljubljane so prvo četrtino dobili s sedmimi točkami prednosti (11:18), tolikšna je bila razlika v korist zmajev tudi ob odhodu na odmor (29:36). V tretji četrtini je Šenčur zaigral bolje, uspelo mu je izničiti zaostanek, v odločilno četrtino pa je vstopil s točko prednosti (51:50).

Zmaji popustili v zadnji četrtini

Gostitelji so z delnim izidom 8:0 prvič na tekmi povedli z višjo razliko (59:50). Za zmaje je po strelskem mrku, ki je trajal skoraj pet minut, prvi koš v zadnjih 10 minutah dosegel Igor Tratnik (59:52). Slabe štiri minute pred koncem je bil izid poravnan (59:59), z novim strelskim mrkom zmajev pa je Šenčur zasluženo tretjič zmagal v Ligi za prvaka.

Prvi strelec tekme je bil z 20 točkami (9/13 za dve) nekdanji zmaj Smiljan Pavić, ki je ujel tudi sedem odbitih žog.

Primorska trepetala za zmago

Sixt Primorska si je pot do zmage nad Rogaško (78:71) tlakovala v tretji četrtini. Na vodstvo Rogaške (38:32) je odgovorila s koši Mirka Mulalića in Marjana Čakaruna, ki so jo popeljali v prednost (53:46). Gostje so razliko v nadaljevanju povišali na devet točk, vseeno pa so morali do zadnjega trepetati za zmago. Domači so se v zadnji minuti približali na tri točke zaostanka in imeli dva poskusa za tri točke. Tako Rashun Jarrel Davis kot Žan Kosič sta bila nenatančna, tako da je Mulalić potrdil zmago Sixt Primorske s črte prostih metov.

Trojni dvojček Jošila

Krka se je z zmago nad Šentjurjem zavihtela na vrh lestvice Lige za prvaka. Kot večino tekem doslej je Krka zmagala s kolektivno igro, tokrat pa je imela v svojih vrstah še posebej navdihnjenega igralca, Marka Jošila, ki je dosegel prvega trojnega dvojčka v Ligi Nova KBM v tej sezoni. Srbski košarkar je zbral 17 točk (met 6:13), 15 skokov (13 + 2) in 13 podaj za statistični indeks 39 oziroma drugega najvišjega v tej sezoni. Zanimivo, da je imel v tej sezoni višjega le Miloš Pešič (44), igralec Šentjurja, ki je 11. novembra lani prav Krki zabil 44 točk.

LIGA NOVA KBM

LIGA ZA PRVAKA, 7. krog

ŠENČUR GOR. G. DRUŽBA - PETROL OLIMPIJA

66:59 (11:18, 1818, 22:14, 15:9)

Pavić 20, Rebec 11, Murić in Rizvić po 8; McCarron 15, Badžim 13.

ROGAŠKA - SIXT PRIMORSKA

71:78 (19:18, 17:14, 17:26, 18:20)

Davis 19, Drobnjak 16; Čakarun 21, Mulalić 17, King 12.

ŠENTJUR - KRKA

83:89 (16:18, 15:20, 28:25, 24:26)

Allen 19, Bolčina 17; Marinelli 20, Dimec 8, Jošilo 17.

Odigrano v torek:

ILIRIJA - HELIOS SUNS

66:83 (21:21, 21:24, 11:27, 13:11)

Čučović 16, Vončina 14, Nikolić 10; Mahkovic 22, Brodnik 15, Pelko 14, Đumić in Besedić po 11.

Liga za prvaka: KRKA 7 6 1 13 SIXT PRIMORSKA 7 5 2 12 PETROL OLIMPIJA 7 5 2 12 HELIOS SUNS 7 4 4 10 ROGAŠKA 7 3 4 10 ŠENČUR 7 3 4 10 ILIRIJA 7 2 5 9 ŠENTJUR 7 1 6 8

LIGA ZA OBSTANEK, 6. krog



Četrtek ob 19.00:

TERME OLIMIA PODČETRTEK - CELJE



Petek ob 19.00:

ZLATOROG - LTH CASTINGS



Sobota ob 19.00:

MESARIJA PRUNK SEŽANA - HOPSI POLZELA

Liga za obstanek: HOPSI POLZELA 6 6 0 12 ZLATOROG 6 5 1 11 TERME OLIMIA PODČETRTEK 6 4 2 10 MESARIJA PRUNK SEŽANA 6 2 4 8 LTH CASTINGS 6 1 5 7 CELJE 6 0 6 6

