Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Gregor Horvat je bil s 27 točkami najboljši strelec v Stožicah. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Šenčur namučil Union Olimpijo

Krka visoko premagala Tajfun

1. februar 2017 ob 22:46

Ljubljana/Novo mesto - MMC RTV SLO

Košarkarji Uniona Olimpije so se v 17. krogu Lige Nova KBM zelo namučili, da so prišli do 13. zmage. Šenčur GGD je v Stožicah grozil vse do konca, bilo je 96:92.

Gostitelji, ki so nastopili brez poškodovanega najboljšega strelca Brandona Jeffersona, so pred 100 gledalci po prvi četrtini zaostajali z 21:33, ob polčasu pa je bilo 50:60. Tretjo četrtino so nato dobili z 31:14, končali so jo z delnim izidom 14:0 in povedli z 81:74.

V zadnjih 10 minutah je Šenčur znova vodil (85:86 in 89:91), v končnici pa je bila Olimpija le dovolj zbrana, da ni dovolila velikega presenečenja. Najboljši strelec tekme je bil Gregor Hrovat s 27 točkami.

Vodilna Krka je doma visoko, s 67:37 premagala Tajfun.

17. krog:

LTH CASTINGS - HELIOS SUNS

54:85 (13:23, 15:19, 12:21, 14:22)

Abramovič 16; Atanacković 24, Jones 19.

KRKA - TAJFUN

67:37 (18:7, 14:7, 12:14, 23:9)

Dimec 13, Kastrati 12; Montgomery 14.



UNION OLIMPIJA - ŠENČUR GGD

96:92 (21:33, 29:27, 31:14, 15:18)

Hrovat 27, Mulalić 18, Janković in Milošević 14; Hadžifejzović 18, Deray 17.



Petek ob 20.15:

SIXT PRIMORSKA - PORTOROŽ

Sobota ob 19.00:

ROGAŠKA - HOPSI POLZELA

TERME OLIMIA - ZLATOROG LAŠKO

Lestvica:

KRKA 17 14 3 31 UNION OLIMPIJA 17 13 4 30 ZLATOROG 16 12 4 28 HOPSI POLZELA 16 11 5 27 ROGAŠKA 16 11 5 27 HELIOS SUNS 15 10 5 25 SIXT PRIMORSKA 16 8 8 24 ŠENČUR GGD 17 6 11 23 TAJFUN 16 7 9 23 TERME OLIMIA PODČETRTEK 16 3 13 19 LTH CASTINGS 17 1 16 18 PORTOROŽ 15 1 14 16

M. R.