Šentjur svojo kožo drago prodal Petrolu Olimpiji

Zdesetkani Ljubljančani garali na gostovanju v Šentjurju

14. marec 2018 ob 21:10

Šentjur - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so dobili tekmo 2. kroga Lige za prvaka v Ligi Nova KBM. Na gostovanju v Šentjurju so bili po podaljšku boljši z 89:87.

Gostitelji so praktično vso tekmo lovili zaostanek za zdesetkanimi Ljubljančani. Pri tem so bili tudi uspešni, saj so se v končnici rednega dela srečanja Petrolu Olimpiji približali na vsega koš razlike (68:70). Sledile so napete minute, v katerih je Žiga Jurček s polaganjem poskrbel za izenačenje (72:72), Marcus Williams pa za vodstvo Šentjurja (74:73).

V izdihljajih rednega dela so imeli gostitelji veliko smole, žoga ni in ni hotela skozi obroč, medtem ko so se v igro košarkarjev iz prestolnice prikradle napake. Po osebni napaki Mirze Begića v napadu je imel Šentjur pet sekund časa za zmago, met za tri točke je ob sireni zgrešil Marko Popadić.

Badžimova trojka odločilna

Izenačen obračun se je nadaljeval tudi v podaljšku, kjer pa so imeli Ljubljančani mirnejšo roko. Še minuto pred iztekom podaljška je bil rezultat izenačen na 85:85, nato je Williams zgrešil trojko, na drugi strani pa je bil za tri točke uspešen Roko Badžim. Varovanci Jakše Vulića so lovili novo izenačenje, a je Miloš Pešić zgrešil met za tri. Domači ekipi se je sicer uspelo približati na točko zaostanka (87:88), a to je bilo tudi vse. Correy Allen je po zadetem prostem metu Mitcha McCarrona s sredine zgrešil za zmago.

Liga Nova KBM, Liga za prvaka, 2. krog:

ŠENTJUR - PETROL OLIMPIJA

* 87:89 (21:24, 19:22, 18:17, 16:11)

Pešić 22, Allen 21; Badžim 18, McCarron 15, Lorbek 12.

* - po podaljšku

ILIRIJA - ROGAŠKA

84:79 (19:20, 15:24, 34:15, 16:20)

Hukić 20, Mladenovski 16; Nikolić 20.



KRKA - HELIOS SUNS

89:81 (16:24, 25:22, 21:15, 27:20)

Jošilo 18, Dimec 15; Mahkovic 22.



SIXT PRIMORSKA - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA

85:69 (17:15, 24:23, 14:18, 30:13)

Ferme 21, Joksimović in Čakarun po 14; Blair 14, Pavković 12.

Liga za prvaka: KRKA 2 2 0 4 PETROL OLIMPIJA 2 2 0 4 ROGAŠKA 2 1 1 3 SIXT PRIMORSKA 2 1 1 3 ILIRIJA 2 1 1 3 ŠENTJUR 2 1 1 3 HELIOS SUNS 2 0 2 2 ŠENČUR 2 0 2 2

M. L.