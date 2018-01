Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 8 glasov Ocenite to novico! Kapetan Gabriel Pires je dosegel odločilni zadetek na stadionu Santiago Bernabeu. Foto: Reuters Zinedine Zidane je popeljal Real do dveh zaporednih naslovov evropskega prvaka. V letošnji sezoni mu ne gre prav nič po načrtih. Edina možnost za lovoriko je Liga prvakov, kjer se bodo Madridčani v osmini finala srečali s PSG-jem. Foto: Reuters Sergio Ramos se je po koncu tekme lahko le prijel za glavo. Foto: Reuters 33-letni vratar Leganesa Nereo Champagne je imel sanjski večer. Foto: Reuters Sorodne novice Spretni Asensio popeljal Real proti polfinalu pokala Espanyol dobil katalonski derbi, Atletico v težavah Dodaj v

Senzacija v kraljevem pokalu - palček Leganes izločil Real

Tudi Sevilla in Valencia v polfinalu

24. januar 2018 ob 23:32

Madrid - MMC RTV SLO

Velika kriza madridskega Reala se nadaljuje. Na povratni tekmi četrtfinala španskega kraljevega pokala je Leganes presenetljivo zmagal na stadionu Santiago Bernabeu z 2:1 in se uvrstil v polfinale.

Prejšnji četrtek je na prvi tekmi Marco Asensio zagotovil zmago evropskim prvakom z 1:0. Trener Zinedine Zidane je tudi na povratni tekmi precej premešal začetno postavo. Cristiano Ronaldo, Garteh Bale in Marcelo sploh niso bili v kadru.

Eraso kaznoval veliko napako Achrafa in Nacha

V prvem polčasu so gostitelji delovali zelo nemotivirano in brez pravih idej. Hakimi Achraf in Nacho sta se po pol ure igre poigravala pred svojimi vrati, pritekel je Javier Eraso, odvzel žogo in jo s 24 metrov z natančnim strelom z desno nogo poslal v mrežo. Vratar Francisco Casillo je bil nemočen.

Odločil kapetan Gabriel

Takoj na začetku drugega polčasa je Lucas Vazquez z desne strani podal v kazenski prostor, Karim Benzema pa je spretno poslal žogo prek vratarja Nerea Champagneja v mrežo. Leganes, ki je v španskem prvenstvu šele na 13. mestu, je imel odličen večer. V 55. minuti je Eraso podal iz kota, pred vrati pa je kapetan Gabriel Appelt Pires z močnim strelom z glavo s sedmih metrov šokiral favorizirane gostitelje.

Sijajni vratar Champagne ni dovolil izenačenja

Jezni Zidane je v igro poslal Danija Carvajala, Luko Modrića in Borjo Mayorala. Real je v zadnjih 20 minutah močno pritisnil. Blestel je vratar Champagne, ki je sijajno zaustavil nevaren strel Benzemaja v 82. minuti. Tudi Mayoral in Sergio Ramos ga nista uspela ukaniti. Po 93 minutah je sodnik Jesus Gil Manzano odpiskal konec tekme in nogometaši Levanmteja so se veselili enega izmed najbolj odmevnih uspehov v zgodovini kluba.

Četrtfinale, povratne tekme

SEVILLA - Atletico Madrid 3:1 (1:1) 2:1

Escudero 1., Banega 48./11-m, Sarabia 79.; Griezmann 13.

Oblak (Atletico Madrid) je bil na klopi.

Alaves - VALENCIA * 4:4 (2:1, 0:0) 1:2

Munir 73., Sobrino 86.; Santi Mina 77.

* - po streljanju 11-m



Real Madrid - LEGANES 1:2 (0:1) 1:0

Benzema 47.; Eraso 31., Gabriel 56.

Real Madrid: Casilla, Achraf (68./Carvajal), Nacho, Ramos, Theo Hernandez, Kovačić, Llorente (69./Modrić), Isco (77./Mayoral), Vazquez, Benzema, Asensio.

Leganes: Champagne, Tito, Bustinza, Siovas (58./Mantovani), Diego Rico, Brašanac, Gabriel, El Zhar (81./Jose Narancho), Eraso, Amrabat (70./Raul Garcia), Beauvue.

Sodnik: Jesus Gil Manzano

Četrtek ob 21.30:

BARCELONA - ESPANYOL 0:1

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku.

A. G.