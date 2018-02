Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Will Grigg je spretno zaključil protinapad. To je bil že njegov sedmi gol v Pokalu FA v letošnji sezoni. Foto: Reuters Fabian Delph je bil izključen tik pred koncem prvega polčasa. Foto: Reuters Paul Cook se je veselil največje zmage v trenerski karieri. Foto: Reuters Sorodne novice Chelsea do odmora razbil Hull - prvi gol Girouda za modre Dodaj v

Senzacija v Pokalu FA - Grigg šokiral Manchester City

Guardiola izgubil živce že ob odmoru

19. februar 2018 ob 23:19

Wigan - MMC RTV SLO

V eni izmed največjih senzacij v zgodovini Pokala FA so nogometaši Wigana izločili Manchester City z 1:0. Odločil je ljubljenec občinstva Will Grigg.

Tretjeuvrščena ekipa tretje angleške lige je šokirala izbrance Pepa Guardiole, ki zanesljivo vodijo v Premier ligi. Španski strateg ni veliko premešal postave, igrali so skoraj vsi najboljši.

Neverjetni prizori na stadionu DW po koncu tekme. Navijači so v popolni evforiji preplavili zelenico in iskali kultnega Grigga. 26-letni napadalec je postal priljubljen na evropskem prvenstvu leta 2016 v Franciji, ko ni igral niti minute za Severno Irsko, navijači pa so vseskozi prepevali pesem njemu v čast. Junak je bil že v 4. krogu Pokala FA, ko je z dvema goloma potopil West Ham (2:0).

Delph izključen tik pred odmorom

Težave za City so se začele v sodnikovem dodatku prvega polčasa, ko je Fabian Delph z drsečim štartom pokosil Maxa Powerja. Sodnik Anthony Taylor je že imel v roki rumeni karton, a se je nato odločil za rdečega.

Tudi v drugem polčasu je bil City precej bolj nevaren, gostitelji pa so izvedli protinapad enajst minut pred koncem, Callum Elder je sijajno zaposlil Grigga, ki je stekel proti vratom, si žogo naravnal na desno nogo in z roba kazenskega prostora matiral Claudia Brava. Grigg je bil v sezoni 2015/16 najboljši strelec tretje lige in najzaslužnejši za vrnitev Wigana v drugo ligo. Tufi letos je neustavljiv, saj je v Pokalu FA zadel že sedemkrat.



V zadnjih minutah so gostitelji komaj še stali na nogah, fanatično so blokirali strele. V štirih minutah dodatka je bil v napadu tudi vratar Bravo. Sergio Agüero in Danilo nista uspela matirati odličnega vratarja Christiana Waltona.

Na sredini igrišča odmevalo "Will Grigg's on fire"

"Will Grigg's on fire" so prepevali navijači po koncu tekme na sredini zelenice. Nogometaše so nosili na ramenih. Guardiola je bil besen na domačega trenerja Paula Cooka že ob odmoru, preprirala sta se na hodniku pred vhodom na igrišče zaradi izključitve Delpha.

"Občutki so res posebni. To je bil velik test za moj izbrance. Seveda smo imeli veliko sreče, a drugače proti tako močnemu tekmecu ne gre. Blokirali smo veliko strelov, fanatično smo se borili," je bil navdušen trener Cook.

Guardiola se je po koncu tekme že pomiril: "Poskušali smo na vse načine izenačiti. Naredili smo eno napako in v pokalu se to kaznuje. Tu ni popravih izpitov, to je bila finalna tekma. Moramo sprejeti grenak poraz, čaka pa nas še veliko izzivov."

Veliko prometa in malo dobička za goste

Manchester City je imel neverjetno premoč (streli 4:29, v okvir vrat 2:5), posest žoge (17:83 %) in koti (0:15)! Zdaj čaka Guardiolo veliko dela do nedelje, ko je na sporedu finale ligaškega pokala proti Arsenalu na stadionu Wembley.

Pred petimi leti Wigan v finalu ugnal City

Wigan je 11. maja 2013 na Wembleyju v finalu Pokala FA presnetljivo ugnal Manchester City z 1:0. Odločilni zadetek je dosegel Ben Watson. Tisto sezono so izpadli iz Premier lige, lani pa še iz druge lige. Zdaj tekumujeje v League One, kjer pa zaostajajo za Blackburnom in Shrewsbury Townom, imajo pa tri tekme manj in s tem lepe možnosti za vrnitv v drugo ligo oz. Championship. V Pokalu FA bodo v četrtfinalu gostili Southampton.

Pokal FA, osmina finala:

WIGAN - Manchester City 1:0 (0:0)

19.242; Grigg 79.

RK: Delph 45./Man. City

Wigan: Walton, Byrne, Dunkley, Burn, Elder, Massey, (77./Colclough), Power, Perkins, Powell (27./Fulton), Roberts (55./Jacobs), Grigg.

Man. City: Bravo, Danilo, Stones, Laporte, Delph, Gündogan, Fernandinho, Silva (65./De Bruyne), Bernardo Silva, Agüero, Sane (46./Walker).

Sodnik: Anthony Taylor

CHELSEA - Hull City 4:0 (4:0)

Willian 2., 32., Pedro 27., Giroud 42.

Meyler (Hull) je v 51. minuti zapravil 11-m.

LEICESTER - Sheffield United 1:0 (0:0)

Vardy 66.

SHEFFIELD WEDNESDAY - SWANSEA 0:0

West Bromwich - SOUTHAMPTON 1:2 (0:1)

Rondon 58.; Hoedt 11., Tadić 56.



BRIGHTON - Coventry 3:1 (2:0)

Locadia 15., Goldson 34., Ulloa 61.; Clarke-Harris 77.

Huddersfield - MANCHESTER UNITED 0:2 (0:1)

Lukaku 3., 55.

ROCHDALE - TOTTENHAM 2:2 (1:0)

Henderson 45., Davies 93.; Moura 59., Kane 88./11-m

Ponovljeni tekmi, torek, 27. februarja, ob 20.45:

SWANSEA - SHEFFIELD WEDNESDAY



Sreda, 28. februarja, ob 21.05:

TOTTENHAM - ROCHDALE





Četrtfinale, sobota, 17. marca:

SWANSEA/SHEFFIELD WEDNESDAY - ROCHDALE/TOTTENHAM



WIGAN - SOUTHAMPTON



LEICESTER - CHELSEA



MAN. UNITED - BRIGHTON

