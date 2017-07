Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 13. septembra bodo v Limi na zasedanju skupščine Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) izbirali prireditelja olimpijskih iger 2024 in 2028. Foto: Reuters Poražencev ne bo, so danes povedali na zasedanju skupščine MOK-a. Ene igre bodo v Parizu, druge pa v Los Angelesu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Septembra znana prireditelja OI 2024 in 2028 - v igri le Pariz in Los Angeles

13. septembra bo znana odločitev

11. julij 2017 ob 19:16

Lozana - MMC RTV SLO/STA

Mednarodni olimpijski komite je potrdil, da bodo septembra razglasili prireditelja olimpijskih iger 2024, pa tudi prireditelja iger 2028. Znano je, da bodo ene igre potekale v Parizu, druge pa v Los Angelesu.

MOK se je še drugič v zgodovini odločil, da bo na enem zasedanju določil dva prireditelja iger – leta 1921 se je MOK odločil, da bo igre 1924 gostil Pariz, leta 1928 pa Amsterdam.

Osnovna ideja MOK-a je, da kandidati ne bi podvajali visokih stroškov za novo kandidaturo, saj so v MOK-u mnenja, da imajo dva odlična možna prireditelja, v principu pa na izboru septembra tako ne bo poraženca, saj bo vsako mesto dobilo eno prireditev.

Tako Pariz kot Los Angeles si želita prirediti igre leta 2024, a sta mesti danes pred glasovanjem potrdili, da sta pripravljeni izvesti tudi igre 2028, saj bi v nasprotnem primeru MOK moral še enkrat izvesti kandidacijski postopek.

Macron in Trump podprla igre

Obe mesti sta danes na uradni predstavitvi še enkrat skušali prepričati člane MOK-a, da sta prav oni primerni za igre 2024, francosko kandidaturo pa je osebno podprl celo predsednik Emanuel Macron.

Macron je delegatom obljubil odlične igre, katerih glavna nosilca bosta strast in vizija. "Tukaj sem zato, da vam prenesem sporočilo, da so Francozi pripravljeni sprejeti igre," je med drugim dejal Macron in poudaril, da projekt podpira cela država, pa tudi to, da želi Francija v težkih časih opozoriti na olimpijske vrednote, kot sta svoboda in toleranca. "Te vrednote so v nevarnosti," je ob upoštevanju političnega položaja v svetu še dejal francoski predsednik.

Sama predstavitev Pariza, ki je igre gostil že leta 1900 in 1924, neuspešen pa je bil s kandidaturama za igre 2008 in 2012, je trajala 45 minut. Pariz si še posebej želi iger 2024, da bi v francoski prestolnici tudi na ta način zaznamoval stoletnico, in to naj bi bila tudi posebna prednost prestolnice ob Seni na izboru.

Igre 2024 si želi tudi Los Angeles. Ameriški predsednik Donald Trump je na Twitterju zapisal, da so v Los Angelesu storili vse, da bi igre dobili. Brez njega pa je minila predstavitev, na kateri so ameriški kandidati stavili predvsem na zasnovo iger, ki naj bi bil merilo za prihodnje prireditelje. Casey Wassermann, predsednik organizacijskega odbora iz Los Angelesa, je ocenil: "V ospredju nista denar in ego. Pri odločitvi o prireditelju gre tudi za vprašanje prihodnjih izvedb iger in prihodnosti olimpijskega gibanja." Nazadnje so bile igre v Los Angelesu leta 1984.

