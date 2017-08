Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kevin Seraphin ima za sabo 437 tekem v Ligi NBA, njegovo povprečje pa je nekaj manj kot šest točk na srečanje. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Seraphin nova moč Barcelone pod obročema

Hanga vendarle k Barci

5. avgust 2017 ob 07:14

Barcelona - MMC RTV SLO

Francoski center Kevin Seraphin je nova okrepitev Barcelone. 27-letni in 208 centimetrov visoki košarkar je v Kataloniji podpisal dvoletno pogodbo.

Seraphin ima za sabo sedem sezon v Ligi NBA. Nazadnje je bil član Indiane, za katero je v minuli sezoni v povprečju v dobrih 11 minutah dosegal nekaj manj kot pet točk in tri skoke na tekmo. Pred tem je igral še za New York in Washington. Najboljša je bila sezona 2012/13, ko je v povprečju dajal po devet točk na srečanje. V Španiji je že igral. Med lockoutom v NBA je podpisal za Baskonio. Kariero je začel v Choletu.

Barca je letos v svoje vrste pripeljala že tretjega Francoza, potem ko sta v Katalonijo prišla tudi Thomas Heurtel in Adrien Moerman. Seraphin je s Francijo leta 2011 na evropskem prvenstvu v Litvi osvojil srebrno medaljo, leto kasneje pa je nastopil tudi na olimpijskih igrah. Letos je znova kandidat za nastop na EuroBasketu, ob težavah s poškodbami v francoski izbrani vrsti pa bo verjetno eden izmed nosilcev pod obročem. Francija se bo v skupinskem delu v Helsinkih pomerila tudi s Slovenijo.

Kot piše El Mundo Deportivo pa naj bi v Barcelono vendarle prestopil tudi Adam Hanga. Dolgo je madžarski krilni košarkar že želja katalonskega velikana, ki pa ima še pogodbo z Baskonio. Vendarle naj bi se kluba dogovorila za odškodnino. Barca naj bi ponudila 300.000 evrov, zahteva Baskov pa je še enkrat višja. 28 letni košarkar bo podpisal triletno pogodbo, po kateri bo zaslužil 7,5 milijona evrov.

T. J.