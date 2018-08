Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Serena Williams je utrpela enega najhujših porazov v svoji karieri. Foto: AP Dodaj v

Serena po hudem porazu ne vidi razloga za preplah

Ve, da lahko igra neštetokrat bolje

1. avgust 2018 ob 19:00

San Jose - MMC RTV SLO, STA

Ameriška teniška igralka Serena Williams je v noči na sredo v San Joseju ob porazu proti Britanki Johanni Konta osvojila le eno igro.

A najhujšega poraza v svoji karieri si ne jemlje preveč k srcu in je še naprej odločena, da se po rojstvu prvega otroka vrne na vrh tenisa. Ena najboljših teniških igralk vseh časov je na dvoboju proti Konti, ki je trajal le 51 minut, izgubila s 6:1 in 6:0.

Dvoboj je začela z osvojeno prvo igro, nato pa ni osvojila niti ene igre več, s čimer je postavila enega manj slavnih rekordov v svoji sicer izjemni karieri. Pred tem je najhujši poraz doživela leta 2014 na finalnem turnirju WTA v Singapurju, ko jo je s 6:0 in 6:2 premagala Romunka Simona Halep.

Kljub bolečemu porazu 36-letna Američanka ne vidi razlogov za paniko pri poskusu, da se po večmesečni odsotnosti zaradi materinstva vrne na vrh ženskega tenisa. "Vem, da lahko igram neštetokrat bolje, vendar imam toliko stvari v moji glavi, zato ni nobene potrebe, da bi me poraz v času, ko nisem pri najboljši igri, prizadel," je po dvoboju povedala Williamsova. Ta je odločena poiskati formo, ki jo je pripeljala do rekordnih 23 naslovov na grand slamih.

Za konstantno formo ji manjkajo igre

Williamsova je letos igrala na vsega petih turnirjih, a ji je že dvakrat uspelo priti do finala, med drugim tudi pred dobrima dvema tednoma v Wimbledonu, zato meni, da ji za bolj konstantno igro manjka le več iger. "Čutim napredek v igri ... Prišla sem do finala v Nottinghamu junija, to mi je dalo samozavesti pri igranju petih tekem zaporedoma, kar se ni zgodilo že leto dni. Z večjim številom tekem se bom vrnila v formo, ki si jo vsi želimo doseči. Sem na pravi poti, ampak to ni sprint, to je maraton," še pravi Williamsova.

San Jose (Ž), 1. krog, tabela:

(799.000 am. dolarjev, trda podlaga)



MUGURUZA (ŠPA/1) prosta



AZARENKA (BLR) - K. BONDARENKO (UKR)

6:3, 6:7, 7:5

COLLINS (ZDA) - LAO (ZDA)

7:6, 6:3

LAPKO (BLR) - S. ŽANG (KIT/7)

7:6, 6:0

V. WILLIAMS (ZDA/3) prosta



WATSON (VB) - LIU (ZDA)

6:4, 3:6, 6:4

SAKARI (GRČ) - McHALE (ZDA)

6:2, 6:2

BABOS (MAD/8) - MLADENOVIC (FRA)

6:4, 6:2

KONTA (VB) - S. WILLIAMS (ZDA/6)

6:1, 6:0

KENIN (ZDA) - CEPEDE (PAR)

6:4, 6:4

KRATZER (ZDA) - RISKE (ZDA)

6:4, 4:6, 7:5

MERTENS (BEL/4) prosta



BUZARNESCU (ROM/5) - VICKERY (ZDA)

6:3, 4:6, 6:3

ANISIMOVA (ZDA) - VANG (KIT)

6:2, 7:5

TOMJANOVIĆ (AVS) - GARCIA PEREZ (ŠPA)

6:4, 6:1

KEYS (ZDA/2) prosta

M. L.