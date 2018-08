Serena prihaja na OP ZDA v novi, "kraljevsko-baletni" opravi

Šestkratna zmagovalka turnirja lačna novih kron

21. avgust 2018 ob 12:24

New York - MMC RTV SLO, STA

Čez lužo se bo prihodnji teden začel zadnji teniški turnir za grand slam v sezoni, pri čemer bo zagotovo veliko medijske pozornosti deležna domačinka Serena Williams, ki bo na igriščih OP-ja ZDA plenila poglede z novo črno-belo opravo.

36-letna Williamsova je za odprto prvenstvo ZDA začela sodelovati z ameriškim modnim oblikovalcem Virgilom Ablohom, ki je zanjo za Nike oblikoval drese Kraljica (Queen).

Abloh, sicer prijatelj glasbenika Kanyeja Westa, je umetnik, arhitekt, umetniški direktor moške linije modne hiše Louis Vuitton, za Williamsovo pa je oblikoval dva teniška dresa – belega za obračune podnevi in črnega za obračune v večernih urah.

Navdih za dresa je oblikovalec dobil iz Serenine velike ljubezni do klasičnega baleta. Dresa sta narejena iz materiala, ki diha, teniški šampionki pa bosta nudila oporo pri gibanju po terenu in igranju.

Levi rokav je dolg do zapestja, desni je povsem odprt, zgornji del je oprijet in se konča s krilom, tutujem v slogu baletnih trikojev.

"S Sereno, eno najmočnejših in najbolj navdihujočih športnic naše generacije, sem dobil svojo muzo. Skušal sem utelesiti njen duh in prinesti nekaj privlačnega in svežega v tenis," je dejal Abloh.

Kolekcija Queen ob dveh dresih vključuje še bomber – jakno, ki jo bo šampionka nosila zunaj igrišč, torbo ter tri pare čevljev Nike Court Flare 2 in dva para iz omejene izdaje The 10.

Deljena mnenja o pariški opravi

Williamsova je veliko pozornosti s svojo opravo pritegnila maja na Odprtem prvenstvu Francije v Parizu, ko je nastopila v črnem oprijetem dresu v slogu superjunakinje. Mnenja teniške javnosti glede dresa so bila, milo rečeno, deljena.

Tudi Serenina teniška forma še ni bila v skladu s pričakovanji, saj je Williamsova odpovedala dvoboj osmine finala z Marijo Šarapovo le nekaj minut pred načrtovanim začetkom zaradi poškodbe prsne mišice. V Parizu je sicer nastopila na svojem prvem turnirju za grand slam, potem ko je po lanski zmagi v Melbournu rodila deklico.

Po Parizu je nastopila v Wimbledonu, kjer se je prebila vse do finala, v katerem pa je bila boljša Nemka Angelique Kerber.

Korak naprej

Na igriščih Flushing Meadows si želi šestkratna zmagovalka OP-ja ZDA kot novopečena mamica narediti korak naprej in odkrito napoveduje boj za še 24. turnir za grand slam, s čimer bi se po številu posamičnih naslovov izenačila s slovito Avstralko Margaret Court. Z osvojenim sedmim naslovom na OP-ju ZDA pa bi postavila nov mejnik na tem turnirju.

Če bi osvojila svoj prvi grand slam po porodu, bi se pridružila zgolj trem mamicam, Courtovi, Evonne Goolagong in Kim Clijsters, ki so na turnirjih velike četverice osvojile naslov kot matere.

Njena želja po vrnitvi na vrh ženskega tenisa ob novi življenjski vlogi se je izkazala za večji izziv od pričakovanega. Pred OP-jem ZDA je doživela dva boleča poraza – v San Joseju je po le 51 minutah igre izgubila z 1:6 in 0:6 proti 39. igralki sveta, Johanni Konta. V Cincinnatiju pa je nastope končala že v drugem krogu proti Čehinji Petri Kvitovi. "Sem šele na začetku, to bo zelo dolg proces vrnitve," je dejala novinarjem po porazu v Cincinnatiju.

Lanski kroni zmagovalcev OP-ja ZDA v New Yorku bosta branila Španec Rafael Nadal in Američanka Sloane Stephens.

K. S.