Sergeju Rutenki niti žena ni verjela, da končuje kariero

Leta 2004 evropski prvak s Celjem Pivovarno Laško

12. januar 2017 ob 19:58

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Beloruski rokometaš Sergej Rutenka, šestkratni zmagovalec Lige prvakov in tudi nekdanji slovenski reprezentant, je pri 35 letih končal kariero.

"Zdaj sem mogoče miren, toda o tem sem dolgo razmišljal. Celo žena mi ni verjela, ves čas me je spraševala, ali sem resen. Vidim, da je čas za nov list v mojem življenju."

Belorus s slovenskim in španskim potnim listom je nazadnje igral za SKA Minsk. Decembra je najavil, da se bo preizkusil v Katarju, toda tam je ostal le kratek čas.

Rutenka je kariero začel v Arkatronu Minsku, pri 19 letih se je preselil v Slovenijo h Gorenju Velenju in nato Celju. Slovensko ligo je osvojil štirikrat, leta 2004 pa je bil eden glavnih igralcev pri podvigu Celja Pivovarne Laško, ko je osvojilo Ligo prvakov.

Sledila je selitev v Španijo, kjer je preživel deset let. Bil je član Ciudad Reala in Barcelone, na Pirenejskem polotoku je osvojil osem naslovov španskega prvaka in pet v Ligi prvakov.

"V karieri sem postavil toliko mejnikov, ne bi bilo zanimivo, če bi vse imenoval. Vesel sem, da nisem vsako leto menjal kluba, imam veliko lepih spominov. Z Belorusijo sem osvojil srebro na mladinskem evropskem prvenstvu, ta uspeh ima posebno mesto. Obžalujem, da nisem osvojil medalje s člansko reprezentanco," je povedal Rutenka.

