Sergio Ramos

15. april 2017 ob 11:24

Madrid - MMC RTV SLO

Mislim, da Pique, če odštejemo nenavadne pripombe, nikoli ni imel slabega mnenja o katerem koli mojem soigralcu pri Real Madridu. Toda ko napada naš klub in institucijo, pade madež tudi na vse drugo, kar reče.

To so stvari, ki bi se jim lahko izognil in jih ne bi smel izreči, toda mislim, da Gerry, ko je vse mirno, potrebuje malce zbadanja, da vnese nekaj nemira.

Sam sem sicer zelo temperamenten, vendar ko nosiš kapetanski trak, je najbolje, da se izražaš na drugačen način. Moramo ohraniti enotnost in dobro vzdušje, v katerem se vsi dobro počutijo. To je eden od ključev do uspeha, česar ne smemo izgubiti.

Kapetan Real Madrida in španske reprezentance Sergio Ramos je spregovoril o nogometašu Barcelone in partnerju v osrčju obrambe izbrane vrste Gerardu Piqueju, ki pogosto z izjavami o največjih tekmecih dviga ogromno prahu. Vir: beIN Sports

T. J.