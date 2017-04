Serija se je začela s poslastico in dvema goloma Crosbyja

Odločilni zadetek zabil Bonino

28. april 2017 ob 07:54

New York - MMC RTV SLO

Težko pričakovani konferenčni polfinale Lige NHL med Washingtonom in Pittsburghom so bolje začeli Pingvini, ki so v gosteh dobili prvo tekmo s 3:2.

V obračunu dveh superzvezdnikov je imel boljši večer Sidney Crosby (Pittsburgh), ki je na začetku druge tretjine v razmiku 52 sekund dosegel prva gola na tekmi. Na drugi strani je Aleksander Ovečkin znižal ob koncu iste tretjine, sredi zadnje pa je po odlični akciji s strelom v prazni del mreže izenačil Jevgenij Kuznecov.

Bonino preprečil preobrat

Odločilni gol je padel v 53. minuti, ko je Scott Wilson zdrvel v protinapad, našel osamljenega Nicka Bonina, ki je matiral Bradena Holtbyja in postavil izid tekme.

Fleury goste rešil muk

Gostitelji so imeli sicer še nekaj priložnosti, da se izvlečejo v podaljšek. Najlepšo so imeli tri minute pred koncem tekme, ko so nekaj dolgih sekund oblegali vrata Pittsburgha, vratar Marc Andre Fleury (33 obramb) je nekaj časa ostal celo brez palice, a je ohranil mrežo nedotaknjeno.

Crosby: Goli in točke pridejo v valovih

Lani je Crosby v celi seriji proti Washingtonu zbral le dve točki, tokrat pa ima toliko golov že na prvi tekmi: "To je hokej, včasih se pač stvari iztečejo tako. Nekaj časa je tvoja statistika prazna, nato zadetki pridejo v valovih."

Karlsson zadel iz mrtvega kota

Na drugi tekmi je Ottawa premagala New York Rangerse z 2:1. Odločilni gol je v 56. minuti dosegel Erik Karlsson, ki je streljal popolnoma iz mrtvega kota (kot bi pri nogometu izvajal kot), plošček pa se je odbil ravno tako, da je šel mimo Henrika Lundqvista v mrežo.

Liga NHL, končnica, polfinale, vzhod:

OTTAWA - NY RANGERS - 1:0

2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Dzingel 39., Karlsson 56.; McDonagh 28.

Obrambe: Anderson 34; Lundqvist 41.



WASHINGTON - PITTSBURGH - 0:1

2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Ovečkin 39., Kuznecov 49.; Crosby 21., 22., Bonino 53.

Obrambe: Holtby 18; Fleury 33.



ZAHOD, polfinale, petek:

ST. LOUIS - NASHVILLE - 0:1



ANAHEIM - EDMONTON - 0:1

S. J.