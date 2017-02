Seriji prekinjeni, a Zvezda ostaja evropska uspešnica

6. februar 2017 ob 09:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 21. krogu Lige ABA so košarkarji Partizana s 86:81 premagali Crveno zvezdo in velikim mestnim tekmecem povzročili prvi poraz v letošnji sezoni regionalnega tekmovanja.

Tokrat črno-belo obarvani Pionir je znova "gorel". Grobarji so pripravili izjemno vzdušje in ob spodbudi s tribun so košarkarji Partizana ves čas imeli pobudo, v končnici pa strli tekmece. Ob koncu tekme je na črti prostih metov ostal zbran Will Hatcher, ki je zagotovil konkretnejšo prednost. Ko je minuto in pol pred koncem zadel trojko za 86:78, pa je bila tekma odločena. Zvezda je izenačila svoj rekord uvodnih 20 zmag. Tako kot letos jo je pri lovljenju 21. ustavil zdajšnji trener Partizana Aleksandar Džikić, ki je pred dvema letoma tedaj vodil Krko. Sicer pa je v Ligi ABA Zvezda nanizala kar 30 zmag zapored. Nazadnje je v jadranskem tekmovanju klonila prav pred Partizanom lani konec januarja.

V petek je Anadolu Efes z zmago v Beogradu (72:86) prekinil še eno serijo Zvezde. Rdeče-beli so v Evroligi dosegli kar sedem zmag, kar je najboljša serija v tej sezoni najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja, ki z novim formatom prinaša dvoboje samih zares vrhunskih ekip. Predtem je nazadnje klonila 20. decembra v Pireju pred Olympiacosom, nato pa na poti zmagovite serije premagala Real Madrid, CSKA, v gosteh Žalgiris, Fenerbahče, v gosteh Maccabi in Baskonio ter nazadnje Panathinaikos. Premagali so torej pet klubov, ki so uvrščeni med najboljših sedem. Na teh sedmih tekmah je Zvezda prejemala le po 67,5 točke na dvoboj.

Izjemna obramba Beograjčanov

Zvezda se popolnoma dostojno kosa z bistveno bogatejšimi nasprotniki. V od letošnje sezone elitnem tekmovanju šestnajstih klubov ima srbski prvak najnižji proračun. Po podatkih, ki so jih objavili na litovski strani basketnews.lt, njihov proračun znaša pet milijonov. Žalgiris z drugim najnižjim je tri milijone "težji ". Evropski velikani, ki jih je vrsta Dejana Radonjića na primer v tem zmagovitem nizu premagovala, pa imajo za jadransko regijo nepredstavljivo velikanske vsote. Evropski prvak CSKA prevladuje s kar 35 milijoni evrov, Real Madrid jih ima 27, Fenerbahče 23 … Manj kot deset milijonov, natančneje 8,5, imajo na voljo le še v Bambergu pri Broseju.

"Zvezda ni samo ekipa, ki sodeluje v Evroligi, ampak je dejansko ena najboljših v tekmovanju, še posebej, kar se tiče obrambe, agresivnosti in dinamike. Igrajo neverjetno obrambo, eno izmed najboljših, kar sem jih videl," je Beograjčanom pred kratkim na dušo popihal trener Baskonie Sito Alonso. Tudi Baski so občutili moč Zvezde, ki je v Vitorii slavila s kar 69:87. Prav fanatična bojevitost in čvrsta ter nepopustljiva obramba sta ob izjemnih Delijah, ki na domačih tekmah pričarajo imenitno ozračje, glavna aduta Radonjićeve vrste. Njeno ogrodje sestavljajo domači igralci, tudi tujci pa dodajajo svoj kamenček v uspešnem rdeče-belem mozaiku.

Kuzmić januarja MVP Evrolige

Učinek v napadu pa je enakomerno razporejen. Marko Simonović je z dobrimi 13 točkami na tekmo edini, ki dosega dvomestno število točk. Obenem je srbski reprezentant tudi odličen obrambni igralec. Enako velja za Ognjena Kuzmića. Center je z osmimi skoki prvi skakalec Evrolige, kot prvi Zvezdin košarkar pa je bil izbran za MVP-ja meseca v Evroligi. Blestel je januarja, ko je bil izvrsten v napadu, svoje pa je dodal tudi v obrambi, ko je na primer za zmago nad Fenerjem povsem ob koncu blokiral met Epkeja Udoha.

Na prvo nasprotno linijo močno pritiskata Branko Lazić in Stefan Jović, ki je v napadu glavno gonilo igre. Letos je velik korak naprej napravil Nemanja Dangubić, veliko obeta Marko Gudurić, pod košem je koristen Milko Bjelica, Chalresa Jenkinsa so navijači tako ali tako vzeli za svojega, tudi Nate Wolters in Deon Thompson pa sta bila pripeljana z razlogom.

Leta 2011 je dolg "kar izginil"

Zvezda je dvakrat zapored osvojila Ligo ABA, primat pa je prevzela od Partizana, ki je bil prej v sedmih letih šestkrat prvak. Zdaj sta Beograd in Jadran v znamenju rdeče-belih. Partizan ima veliko finančnih težav, tako kot jih je pred leti imela tudi Zvezda. Dolg je bil višji od 15 milijonov evrov. Toda pred šestimi leti, ko je imela blokirane račune, se je po zaslugi prvega moža kluba Nebojše Čovića, ki je v Srbiji izjemno vpliven, združila z FMP-jem, prevzela njegovo tekmovalno licenco, dolgovi pa so se prenesli kar na stari klub. Tako je Zvezda kar na enkrat bila "na ničli " in začel se je njen meteorski vzpon. Zdaj je trdno zasidrana na mestih, ki vodijo v četrtfinale močne Evrolige.

Evropski pokal, 5. krog, skupina E:

FUENLABRADA – MURCIA 85:69

Cruz 16, Popović 13, Rupnik 9 (3/4 za tri), 5 skokov in 4 podaje v 16 minutah.

Lestvica: 1. Lokomotiva (3-1), 2. Gran Canaria (3-2), 3. Fuenlabrada (2-3).

Skupina H:

UNICAJA – ALBA 83:77

Fogg 20 Nedović 16 … Omić 7 (2/5 za dve), 8 skokov in 3 podaje v 18 minutah; Siva 15.

Lestvica: 1. Valencia (5-0), 2. Unicaja (3-2).

Francija, 18. krog:

CHOLET – LIMOGES (torek)

NANCY – CHALONS-REIMS 89:80

Rush 24, Urtasun 19; Young 22 ... Vašl 2 (0/2 za dve, 0/1 za tri) in 2 skoka v 12 minutah.

Lestvica: 1. Monaco (16-2), 2. Chalon (13-4), 3. Pau-Lacq-Orthez (12-5) ... 11. Limoges (7-10) ... 13. Chalons-Reims (7-11).

Italija, 18. krog:

REGGIO EMILIA – BRINDISI (ponedeljek)

VARESE – EMPORIO ARMANI 82:98

Eyenga 16; Dragić 19 (7/8 za dve, 1/4 za tri) in 5 skokov v 25 minutah, Pascolo 16.

Lestvica: 1. Emporio Armani (15-3), 2. Venezia (12-6), 3. Avellino (12-6) … 12. Brindisi(8-9).

Nemčija, 21. krog:

BROSE – WÜRZBURG

Nikolić je igral za Baunach v 2. ligi in ob zmagi nad Wohnbauom (72:82) dal 21 točk (4/8 za dve, 2/6 za tri), 6 skokov in 10 podaj.

Španija, 20. krog:

ANDORRA – BASKONIA 82:91

Šermadini 25; Larkin in Bargnani po 21, Blažič ni igral.

BARCELONA – BILBAO 68:76

Vezenkov 20; Mumbru 17, Bamforth 13 ... M. Lapornik 4 (0/1 za dve, 1/3 za tri) v 16 minutah.

GRAN CANARIA – UNICAJA 76:71

Salin 12, Baez in Kuric po 10; Musli 15 ... Omić 4 (2/3 za dve), 2 skoka in 1 podaja v 15 minutah.

FUENLABRADA – ESTUDIANTES 103:97

Cruz 27, Popović 23 ... Rupnik 9 (4/6 za dve, 0/2 za tri), 1 skok in 4 podaje v 22 minutah; Jackson 39.

CANARIAS – JOVENTUT 89:75

Abromaitis 16, White 14; Sabat 14 ... L. Lapornik 4 (2/2 za dve, 0/1 za tri), 4 skoki in 1 podaja v 11 minutah.

ZARAGOZA - REAL BETIS 102:99

Gecevičius 26, Benzing 18; Nachbar 25 (5/6 za dve, 4/7 za tri) in 1 skoko v 30 minutah.

MURCIA – REAL MADRID 61:89

Rojas 14; Carroll 21, Llull 19 ... Dončić 3 (1/2 za dve, 0/1 za tri), 4 skoki in 1 podaja v 19 minutah.

Lestvica: 1. Real Madrid (15-3), 2. Canarias (15-4), 3. Valencia (13-5), 4. Barcelona (13-5), 5. Baskonia (13-6), 6. Unicaja (12-7) ... 9. Bilbao (9-10), 10. Fuenlabrada 9-10) ... 13. Real Betis (7-12) ... 15. Joventut (5-14).

Turčija, 17. krog:

ISTANBUL BB – FENERBAHČE 69:76

Kilicli 20 ... Klobučar 10 (2/7 za dve, 0/4 za tri), 7 skokov in 6 podaj v 36 minutah; Bogdanović 18, Mahmutoglu 16.

DARÜŠAFAKA – BANVIT 70:76

Wanamaker 20; Theodore 17, Orelik in Korkmaz po 12 ... Vidmar 9 (3/4 za dve, 0/1 za tri) in 4 skoki v 17 minutah, Murić 5 (1/4 za dve, 1/1 za tri), 2 skoka in 1 podaja v 19 minutah.

KARŠIYAKA - GAZIANTEP 79:92

Summers 24; Jefferson 26, Haislip 25 ... Balažić 2 (1/1 za dve, 0/1 za tri) v 6 minutah.

Lestvica: 1. Fenerbahče (15-2), 2. Anadolu Efes (15-2), 3. Bešiktaš (13-4), 4. Banvit (12-5) ... 8. Gaziantep (8-9) ... 13. Istanbul BB (6-11).

