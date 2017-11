Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Edmonton je slavil četrtič v tej sezoni. Foto: Reuters Dodaj v

Šest igralcev Edmontona zatreslo mrežo New Jerseyja

Nashville tako kot lani v finalu Zahoda znova boljši od Anaheima

4. november 2017 ob 09:08

Edmonton,Anaheim - MMC RTV SLO

Hokejisti Edmontona so v Ligi NHL na domačem ledu s 6:3 odpravili New Jersey, medtem pa je Nashville slavil v Anaheimu s 5:3.

Oilersi so prekinili niz treh zaporednih zmag Devilsov. Po dveh zaporednih porazih so vknjižili četrto zmago v tej sezoni. Kar šest domačih hokejistov je zatreslo mrežo, tri podaje pa je zbral najkoristnejši posameznik lanske sezone v ligi Connor McDavid. "Po dolgem času je celotni ekipi šlo in so vse linije igrale dobro. Bili smo nagrajeni, kar je lepo," je povedal McDavid. Kapetan Edmontona je po hat-tricku na uvodni tekmi drugič v tej sezoni zbral tri točke. Na zadnjih petih tekmah je prispeval dva gola in šest podaj.

Nashville in Anaheim sta se srečala prvič po lanskem finalu Zahoda, ki so ga Predatorji dobili po šestih tekmah. Znova so bili boljši hokejisti Nashvilla, pri katerih je Pekka Rinne zbral 35 obramb. Roman Josi je vpisal gol in podajo, dve podaji pa je dodal tudi Frederick Gaudreau, ki je prvič v karieri na eni tekmi Lige NHL dosegel dve točki.

Tekmi 3. novembra:

EDMONTON - NEW JERSEY 6:3

ANAHEIM - NASHVILLE 3:5



Tekme 4. novembra:

OTTAWA - VEGAS

ST. LOUIS - TORONTO

WINNIPEG - MONTREAL

BOSTON - WASHINGTON

TAMPA BAY - COLUMBUS

FLORIDA - NY RANGERS

PHILADELPHIA - COLORADO

DALLAS - BUFFALO

MINNESOTA - CHICAGO

ARIZONA - CAROLINA

VANCOUVER - PITTSBURGH

LOS ANGELES - NASHVILLE

SAN JOSE - ANAHEIM

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 14 10 2 2 22 OTTAWA SENATORS 13 6 2 5 17 TORONTO MAPLE LEAFS 14 8 6 0 16 BOSTON BRUINS 11 5 3 3 13 DETROIT RED WINGS 14 6 7 1 13 BUFFALO SABRES 13 4 7 2 10 FLORIDA PANTHERS 12 4 7 1 9 MONTREAL CANADIENS 13 4 8 1 9 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 12 9 3 0 18 COLUMBUS BLUE JACK. 13 9 4 0 18 PITTSBURGH PENGUINS 15 8 5 2 18 NEW YORK ISLANDERS 13 7 5 1 15 PHILADELPHIA FLYERS 14 7 6 1 15 WASHINGTON CAPITALS 13 6 6 1 13 NEW YORK RANGERS 14 5 7 2 12 CAROLINA HURICANES 11 4 5 2 10 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 14 10 3 1 21 WINNIPEG JETS 12 7 3 2 16 COLORADO AVALANCHE 12 7 5 0 14 DALLAS STARS 13 7 6 0 14 CHICAGO BLACKHAWKS 13 6 5 2 14 NASHVILLE PREDATORS 13 6 5 2 14 MINNESOTA WILD 11 5 4 2 12 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 13 10 2 1 21 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 12 8 4 0 16 SAN JOSE SHARKS 12 7 5 0 14 VANCOUVER CANUCKS 12 6 4 2 14 CALGARY FLAMES 13 7 6 0 14 ANAHEIM DUCKS 13 6 6 1 13 EDMONTON OILERS 12 4 7 1 9 ARIZONA COYOTES 14 1 12 1 3

