"Šest minut izključitev še sprejemljivo, kar bo več, nas bo teplo"

Risi bodo na prizorišče SP-ja odpotovali v četrtek

3. maj 2017 ob 16:35

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenska hokejska reprezentanca že odšteva ure do svetovnega prvenstva v Franciji. Reprezentanti imajo danes prost dan po prihodu s turnirja v Rusiji, na prizorišče SP-ja bodo odpotovali v četrtek.

Konec aprila in začetek maja so slovenski hokejisti preživeli precej delovno. Udeležili so se turnirja v St. Peterburgu, ob tem pa opravili še kakovostne treninge, po katerih je bil selektor Nik Zupančič zelo zadovoljen z doseženim.

Selektor si je, potem ko je v torek pozno zvečer z ekipo pripotoval v domovino, vzel nekaj minut tudi za sedmo silo in predstavil svoje poglede na zadnje priprave in uprl pogled tudi že na prvo tekmo s Švico, ki bo v soboto opoldne.

V Rusiji maksimalno izkoristili vse

"V Rusiji je hokej zanesljivo eden od športov, če že ne številka ena, pa prav pri vrhu. In take so bile tudi razmere. Dobra organizacija, dober obisk, tudi glede treningov smo imeli na razpolago vse, kar smo potrebovali. Maksimalno smo izkoristili vse. Že tekma z Norvežani je bila zelo močna, z Rusi pa zanesljivo najmočnejša v tem obdobju in ravno pravšnji test," je o tekmah z nekoliko pomlajeno selekcijo Norveške (ta bo sicer tudi tekmec Slovenije na SP-ju) in Rusije do 25 let (po rusko olimpijske selekcije) dejal Zupančič. Slovenci so prvo tekmo dobili s 5:3, drugi pa z enakim izidom izgubili.

"Dobro je bilo, da se nam je to zgodilo proti Norvežanom. O tem smo se pogovorili, a fantje sami vedo, da bo na SP moralo biti drugače. Če si bomo privoščili izključitev do šest minut, je to še sprejemljivo, kar bo več, pa nas lahko tepe," je o težavi, ki se je pokazala na tej tekmi, preveč kazenskih minutah, dejal strateg Slovenije.

Finančna plat slaba stran priprav

Edina slaba stran takšnih priprav, v slovenski izbrani vrsti se zanje v zadnjih letih niso odločali pogosto, je seveda finančna plat in logistična zapletenost ter več potovanj; a Zupančič pravi, da je to pač del vsega skupaj, je pa bil zelo vesel, da se na pripravah nihče ni poškodoval in da je iz Rusije z njimi pripotovala tudi vsa oprema, ki jo bodo potrebovali v Franciji. "Zadnja tekma z Rusi je pokazala, da se lahko kosamo z vsako ekipo, če smo stoodstotni. A moramo biti stoodstotni fizično in psihično vseh 60 minut. Ne smemo si privoščiti lukenj. Moramo počakati prvo tekmo, potem pa bomo videli, kaj bo. Glave so se zdaj malo prevetrile, fantje imajo zdaj dan počitka pred tekmo s Švici. In tudi na zadnjem treningu je bilo čutiti pravo energijo," selektor razkriva recept za začetek prvenstva.

Vseh kadrovskih skrivnosti še ni bil pripravljen razkriti, tako še ni povedal, kdo bo imel v izbrani vrsti status prvega vratarja, prav tako pa se še ni odločil, kdo bo na prvi tekmi na tribuni. Na njegovem seznamu za SP je namreč 25 imen, kar pomeni, da bodo na vsaki tekmi trije igralci ostali brez uradnega nastopa.

M. L.