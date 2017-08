Šest možnih tekmecev za Domžale: tudi Partizan in Marseille

Oči bodo v Nyon uprte ob 12.00 in 13.00

4. avgust 2017 ob 07:49,

zadnji poseg: 4. avgust 2017 ob 10:44

Nyon - MMC RTV SLO

Po petih letih bosta v žrebu 4. predkroga evropskih pokalov kar dve slovenski ekipi. Ob standardnem Mariboru evropsko jesen iščejo tudi Domžale.

Avgusta 2012 je v zadnji prepreki Lige prvakov sodeloval Maribor, v Evropski ligi pa Mura. Prekmurci so bili nemočni proti Laziu (1:5), Maribor pa je moral priznati premoč Dinamu iz Zagreba (1:3), a vseeno je še drugič zapored zaigral v skupinskem delu Evropske lige.

Maribor je v tem desetletju stalnica na evropskih zelenicah (čaka ga še peta jesen v skupinskem delu enega od obeh tekmovanj), letos bo sploh prvič nosilec na zadnji stopnički Lige prvakov. Žreb bo ob 12.00 v Nyonu. Prve tekme bodo 15. in 16. avgusta, povratne pa 22. in 23. avgusta.

Prvaki, nosilci:

OLYMPIACOS 55.380

KÖBENHAVN 37.800

CELTIC 27.775

APOEL 26.210

MARIBOR 21.125

Nenosilci:

ASTANA 18.425

QARABAG 18.050

RIJEKA 16.675

HAPOEL BER ŠEVA 10.875

SLAVIJA PRAGA 8.135



Neprvaki, nosilci:

SEVILLA 112.999

NAPOLI 88.666

LIVERPOOL 56.192

CSKA MOSKVA 39.606

SPORTING 36.866

Nenosilci:

STEAUA BUKAREŠTA 35.370

YOUNG BOYS 28.915

NICE 16.333

HOFFENHEIM 15.899

ISTANBUL BASAKESIR 10.340

Uro pozneje bo še žreb Evropske lige. Domžalčani so med nenosilci, njihovi morebitni tekmeci so Partizan, Marseille, PAOK, Legija, Viktoria Plzen in Zenit. Prve tekme bodo 17. avgusta, povratne pa 24. avgusta.

Skupina 1, nosilci:

MILAN

DINAMO KIJEV

KRASNODAR

CLUB BRUGGE

AUSTRIA DUNAJ

Nenosilci:

MARITIMO

CRVENA ZVEZDA

AEK ATENE

OSIJEK

SHKENDIJA

Skupina 2, nosilci:

ATHLETIC BILBAO

SALZBURG

BRAGA

EVERTON

MIDTJYLLAND

Nenosilci:

VIITORUL CONSTANT

HAFNARFJÖRDUR

HAJDUK SPLIT

APOLLON LIMASSOL

PANATHINAIKOS

Skupina 3, nosilci:

AJAX AMSTERDAM

FENERBAČE

LUDOGOREC

BATE BORISOV

DINAMO ZAGREB

MACCABI TEL AVIV

Nenosilci:

ROSENBORG

OLEKSANDRIYA

SKENDERBEU

ALTACH

VARDAR

SÜDUVA

Skupina 4, nosilci:

PARTIZAN BEOGRAD

MARSEILLE

PAOK SOLUN

LEGIA VARŠAVA

VIKTORIA PLZEN

ZENIT ST. PETERBU

Nenosilci:

VIDEOTON

ŠERIF TIRASPOL

AEK LARNACA

UTRECHT

DOMŽALE

öSTERSUND

