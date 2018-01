Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Ana Drev bo končala prvo jakostno skupino. Foto: BoBo VIDEO Drevova in Robnikova glav... Dodaj v

Šest Slovenk na štartu veleslaloma, Drevova bo napadla s številko 15

Prva vožnja ob 9.30, druga ob 12.15

5. januar 2018 ob 21:43

Kranjska Gora - MMC RTV SLO, STA

V soboto bo na sporedu veleslalom za svetovni pokal v Kranjski Gori, na nadomestni progi 54. Zlate lisice. Na štartu bo 73 smučark, med njimi tudi šest Slovenk.

Ana Drev bo štartala na repu prve jakostne skupine s številko 15, Tina Robnik ima številko 20, Meta Hrovat se bo na progo v Podkorenu pognala s številko 28. Preostale tri slovenske predstavnice bodo nastopile po prvi petdeseterici. Ana Bucik bo nosila številko 51, Desiree Ajlec je dobila številko 60, novinka v svetovnem pokalu Andreja Slokar bo nosila številko 66.

Slovenke so odločene iztisniti najboljše pred domačim občinstvom ter poseči po vrhu, še zlasti po tem, ko so se v Lienzu tri uvrstile med prvo enajsterico, Drevova je bila šesta, Hrovatova osma in Robnikova enajsta.

Prvo vožnjo petega veleslaloma v sezoni, ki se bo začela ob 9.30, bo odprla Avstrijka Stephanie Brunner. Nato bodo nastopile Nemka Viktoria Rebensburg, Italijanki Sofia Goggia in Manuela Mölgg, Francozinja Tessa Worley, zmagovalka že dveh veleslalomov za Zlato lisico, lani v Mariboru in leta 2012 v Kranjski Gori, zmagovalka zadnjega veleslaloma v Lienzu Italijanka Federica Brignone, elitno sedmerico bo sklenila Američanka Mikaela Shiffrin, vodilna v svetovnem pokalu in zmagovalka sedmih tekem v tej sezoni.

Tekmovanje za 54. Zlato lisico je v Kranjski Gori, ki še sedmič gosti prireditev namesto Maribora, kjer je tekmovanje odpadlo zaradi pomanjkanja snega. V nedeljo bo na progi v Podkorenu še ženski slalom.

Štartna lista (TV SLO 2/MMC): 1 S. BRUNNER AVT 2 V. REBENSBURG NEM 3 S. GOGGIA ITA 4 M. MOELGG ITA 5 T. WORLEY FRA 6 F. BRIGNONE ITA 7 M. SHIFFRIN ZDA 8 N. HAVER LOESETH NOR 9 R. MOWINCKEL NOR 10 M. MEILLARD ŠVI 14 L. GUT ŠVI 15 A. DREV SLO 20 T. ROBNIK SLO 28 M. HROVAT SLO 51 A. BUCIK SLO 60 D. AJLEC SLO 66 A. SLOKAR SLO 1. vožnja: 9.30 2. vožnja: 12.15

C. R.